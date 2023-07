Tiziano Ferro si esibirà stasera, 1 luglio 2023, allo Stadio San Nicola a Bari, con una nuova data del suo tour negli Stadi. Il cantautore di Latina porterà sul palco tutte le hit che hanno caratterizzato la sua carriera e gli ultimi inediti presenti nel suo album “Il mondo è nostro“. A queste si aggiunge anche la più recente “Destinazione mare“, rilasciata nei mesi scorsi proprio come intro dei suoi concerti. Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Tiziano Ferro, Bari, 1 luglio 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta con l’ordine di esibizione dei brani di Tiziano Ferro a Bari, allo Stadio San Nicola. Il concerto inizierà alle 21.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, Bari, 1 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Bari. Si parte da 48,30 euro per il 4 Settore Numerato Visibilità Laterale fino ai 75.90 del 1 Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio San Nicola a Bari in auto e con i mezzi

In autobus

Linea 20 – raggiunge lo stadio San Nicola di Bari dalla Stazione di Bari e dal casello dell’autostrada A14.

Nei giorni delle partite, l’AMTAB prevede un servizio speciale di navette per lo Stadio San Nicola dalla Stazione Centrale e dall’uscita dell’A14.

In treno

Dalla Stazione Centrale di Bari, prendere l’autobus linea 20, che la congiunge con lo Stadio San Nicola e il casello autostradale della A14.

In aereo

Dall’aeroporto Palese di Bari seguire le indicazioni per la statale in direzione Brindisi fino all`uscita Cassano-Bitritto, al bivio girare a destra.

Se si arriva in auto, uscire dall’Autostrada A14 a “Bari Nord/Bari Centro/Brindisi” e prendere la E55. Uscire a “Bari Centro/ Brindisi/ Lecce/ Taranto” e poi prendere l’uscita 10A “Bari Picone/ Via Bitritto/ Policlinico”. Prendere la SS271, girare a destra in Via Privata di Santa Fara e poi in Strada Torre Tresca. Infine prendere Strada Tresca.

Per i tifosi disabili è disponibile un parcheggio riservato in prossimità dell’ingresso n. 6, curva Nord.