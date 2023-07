Nuova data negli Stadi per Tiziano Ferro. Sabato 8 luglio 2023, il cantautore si esibirà allo Stadio del Conero ad Ancona con una nuova tappa del suo tour. Per i fan l’occasione ideale, dopo anni di rinvio a causa del Covid-19, per ascoltare i più grandi successi dell’artista che, a novembre 2022, ha rilasciato il nuovo disco, “Il mondo è nostro”. Dall’album sono stati estratti i singoli “La vita splendida“, “La prima festa del papà“, “Addio amore mio” e la più recente “Destinazione mare“, creata ad hoc per la partenza del tour e l’estate imminente. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti.

Tiziano Ferro, Ancona, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Tiziano Ferro ad Ancora, in calendario sabato 8 luglio 2023. Il live inizierà alle 21.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, Ancona, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per la data di sabato 8 luglio. Si parte da 41.40 euro per il Quarto settore non numerato fino ad arrivare al Primo Settore numerato al prezzo di 74.75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio del Conero ad Ancona

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio del Conero per il concerto di Tiziano Ferro.

In treno

Dalla Stazione Ferroviaria di Passo Varano percorrere 500 metri in direzione dello Stadio.

In aereo

Dall’Aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara, imboccare la Superstrada in direzione Ancona Sud, seguire poi indicazioni per Impianti sportivi o Stadio del Conero.

Se si arriva in auto, ecco le indicazioni:

A14: uscita Ancona Sud, in direzione Ancona seguire le indicazioni per Impianti sportivi o Stadio del Conero. Arrivato sul posto, sarà a disposizione un ampio parcheggio per gli utenti.