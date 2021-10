Titanic stasera andrà in onda su Canale 5, in prima serata, dalle 21.30 circa. Il kolossal di James Cameron e interpretato da Leonardo di Caprio e Kate Winslet ha conquistato i botteghini di tutto il mondo, diventando da subito un cult. In pochi anni è già considerato un cult, accompagnato da una colonna sonora vendutissima e ascoltatissima, trainata dalla hit di Celine Dion, “My heart will go on“.

Ecco la trama della pellicola:

In un incipit ambientato nel 1996 seguiamo il cacciatore di tesori americano Brock Lovett e il suo team di esperti in recuperi sottomarini, intenti ad esplorare il relitto del Titanic in cerca di un prezioso gioiello andato perduto durante l’affondamento della nave. La ricerca frutterà invece un bozzetto in cui è ritratta una giovane ragazza che si scoprirà essere una dei sopravvissuti al tragico naufragio. Rose Dawson è il suo nome e la donna che ora ha oltre cento anni decide di raccontare la verità che si cela dietro al ritratto: una breve, ma intensa storia d’amore vissuta sul celebre transatlantico tra una giovane ragazza ricca e ribelle e un affascinante giovane artista spiantato, conosciuto a bordo durante quel primo e ultimo viaggio del Titanic, che quella tragica notte del 4 aprile 1912 segnò i destini di oltre 2.000 passeggeri.

Titanic, canzone e colonna sonora del film

James Cameron ha raccontato di aver scritto Titanic mentre ascoltava la musicista irlandese, Enya. E proprio a lei ha offerto la possibilità di comporre le musiche per il film, ma lei ha rifiutato. A quel punto, il regista ha scelto James Horner per comporre la colonna sonora. I due si erano separati dopo una tumultuosa esperienza lavorativa su Aliens, ma proprio grazie a Titanic è nata una collaborazione di successo che è durata fino alla morte di Horner.

Le musiche sono state orchestrate e dirette da James Horner. La colonna sonora è stata pubblicata da Sony Classical/Sony Music Soundtrax il 18 novembre 1997. Ha venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo.

Céline Dion, dopo aver già contribuito alle musiche de La bella e la bestia di Walt Disney, ha cantato “My Heart Will Go On”, canzone distintiva del film scritta da James Horner e Will Jennings. All’inizio, Cameron non voleva che una canzone fosse cantata sopra i titoli di coda del film, ma Horner non era d’accordo. Cameron ha cambiato idea quando Horner gli ha fatto ascoltare la canzone e il risultato finale. “My Heart Will Go On” è diventato un successo mondiale, raggiungendo la vetta delle classifiche musicali di tutto il mondo. “My Heart Will Go On” ha anche vinto l’Oscar 1997 per la migliore canzone originale e il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1998.

La soundtrack è salita rapidamente nella classifica Billboard 200 degli Stati Uniti, passando dal numero undici al numero uno della classifica nel gennaio 1998, impedendo a Come On Over di Shania Twain e a Ray of Light di Madonna di raggiungere il primo posto ed è diventato l’album più venduto del 1998.

La colonna sonora ha raggiunto la prima posizione anche in altri 14 paesi, tra cui Regno Unito, Canada e Australia.

Titanic, ascolta la colonna sonora del film

1. “Never an Absolution”

2. “Distant Memories”

3. “Southampton”

4. “Rose”

5. “Leaving Port”

6. “Take Her to Sea, Mr. Murdoch”

7. “Hard to Starboard”

8. “Unable to Stay, Unwilling to Leave”

9. “The Sinking”

10. “Death of Titanic”

11. “A Promise Kept”

12. “A Life So Changed”

13. “An Ocean of Memories”

14. “My Heart Will Go On”

15. “Hymn to the Sea”