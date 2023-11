Tinashe sta vivendo un periodo difficile a causa di un ragazzo che la starebbe perseguitando. La cantante ha chiesto ufficialmente un ordine restrittivo nel tribunale di Los Angeles, dopo alcuni episodi che hanno seriamente preoccupato la star. Come riportato da Tmz, i documenti sono stati consegnati e ora la giovane spera in un intervento concreto per sentirsi protetta e al sicuro. Ma cosa è successo?

Secondo quanto emerso e raccontato nella richiesta legale, Tinashe ha spiegato di essere stata taggata su Instagram da un ragazzo, nel 2022, che non aveva mai visto. Non ci ha dato peso, continuando la sua vita come sempre. Ma dal virtuale, la situazione è diventata reale. Il 27 ottobre scorso, l’uomo si sarebbe presentato al compleanno privato del fratello della cantante, senza essere stato invitato. Ramon – questo il nome del ragazzo- avrebbe consegnato a Tinashe la chiave di una stanza d’albergo. Lei gliel’ha restituita, sdrammatizzando il tutto e chiudendo così la faccenda.

Ma, nei giorni a seguire, lo stesso uomo è stato notato dalla cantante mentre camminava nei pressi della sua proprietà, avanti e indietro. Lei ha chiamato la polizia ma, al loro arrivo, lui se ne era già andato. Poche ore dopo sarebbe tornato, guidando un Suv, e gridando a voce alta il suo nome. Le persone all’interno della casa gli hanno intimato di andarsene e lui ha abbandonato nuovamente il luogo.

Per tornare, però, una terza volta.

Ha suonato il campanello, è stato respinto dal padre della cantante ma è riuscito ad entrare comunque in casa. A quel punto Tinashe si è chiusa in un altro lato dell’abitazione mentre alcuni colleghi che si trovavano nello studio musicale, hanno affrontato Ramon, intimandogli di andarsene. Lui ha obbedito, a quel punto. Ma è rimasto sempre a passeggiare e a nascondersi intorno alla sua proprietà. Una volta arrivata la polizia, Ramon sarebbe stato fermato, ammonito per violazione di domicilio… e rilasciato.

Proprio per questo motivo, Tinashe – comprensibilmente spaventata e preoccupata- ha deciso di rivolgersi al tribunale per chiedere che all’uomo venga impedito di avvicinarsi a lei prima che possa accadere qualcosa di più grave.