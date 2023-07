Ultimo appuntamento della stagione con TIM Summer Hits 2023. L’evento si concluderà stasera, 8 luglio 2023, in Piazzale Fellini a Rimini, con l’ultima tappa itinerante dello show musicale che ha visto tre tappe a Roma e altre tre date a Rimini. Per ogni appuntamento, è stata registrata la puntata che verrà poi trasmessa, a scadenza settimanale, ogni domenica, in prima serata, su Rai 2. Alla conduzione dell’evento, Andrea Delogu e Nek (che ha preso il posto di Stefano De Martino, nella precedente annata). A seguire tutte le informazioni.

Tim Summer Hits 2023, Rimini, 8 luglio 2023

Ultimo appuntamento stasera, con la registrazione indicativamente dalle 21, a Piazzale Fellini, Rimini. A seguire il cast completo degli artisti che si sono esibiti e hanno confermato la loro presenza nelle ultime tre date in calendario.

Questo il cast ufficializzato dei 70 cantanti: Achille Lauro, Aiello, Aka 7Even, Alex Britti, Alexia, Alfa,Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato,Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago.

A loro si aggiungono, sempre in ordine alfabetico, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza,Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali,Tony Effe, Tredici Pietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto.

Non sono previsti biglietti. Per assistere allo show basta presentarsi in Piazzale Fellini a Rimini fino ad esaurimento posti, in base alla capienza del posto.

Tim Summer Hits 2023, quando andrà in onda?

La puntata di stasera in Piazzale Fellini a Rimini verrà trasmessa prossimamente su Rai 2, dopo i primi tre appuntamenti registrati a Roma. Ieri, 6 luglio, si è tenuto il primo dei tre concerti in programma e l’ultimo show musicale verrà registrato oggi, sabato 8 luglio 2023.