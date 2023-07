Secondo appuntamento stasera, 7 luglio 2023, con i Tim Summer Hits 2023, da Piazzale Fellini a Rimini. Sul palco Andrea Delogu e Nek registreranno la puntata che andrà in onda prossimamente su Rai 2. Attualmente, la domenica sera vede le puntate registrate a Roma nelle settimane scorse. Anche a Rimini sono numerosi gli artisti ospiti di questi tre concerti (l’ultimo vedrà la luce domani sera, 8 luglio). A seguire tutte le anticipazioni sul cast.

Tim Summer Hits 2023, 7 luglio 2023, cantanti ospiti

Ecco il cast ufficializzato dei 70 cantanti che si esibiranno a Rimini nelle tre serate in programma il 6, 7 e 8 luglio prossimi. Non è ancora stata resa nota una suddivisione ma sono confermati Achille Lauro, Aiello, Aka 7Even, Alex Britti, Alexia, Alfa,Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato,Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago.

Presenti anche, sempre in ordine alfabetico, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza,Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali,Tony Effe, Tredici Pietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto.

Nella prima serata di giovedì 6 luglio, tra i vari artisti, si sono esibiti Tananai (con “Abissale” e “Tango”), Blanco, Angelina Mango, Annalisa, Emma, Alexia, Raf, Mara Sattei, Nina Zilli e Tony Effe (che ha duetto con Emma in “Taxi sulla luna”).

Per assistere allo show non esistono biglietti, basta presentarsi in Piazzale Fellini a Rimini fino ad esaurimento posti, in base alla capienza del posto.

Quando e dove vederlo in tv

La puntata di stasera in Piazzale Fellini a Rimini verrà trasmessa prossimamente su Rai 2, dopo i primi tre appuntamenti registrati a Roma. Ieri, 6 luglio, si è tenuto il primo dei tre concerti in programma e l’ultimo show musicale verrà registrato domani, sabato 8 luglio 2023.

Quando inizia TIM Summer Hits 2023?

TIM Summer Hits è andato in onda, con la prima puntata, domenica 25 giugno. Appuntamento settimanale con lo show musicale, registrato a Roma e Rimini, 3 puntate per città.