Domenica 30 luglio va in onda la sesta puntata con TIM Summer Hits 2023, lo show musicale targato Rai 2, in onda in prima serata e condotto ancora una volta da Andrea Delogu e Nek.

Anche per quest’ultima puntata in onda da Piazza Fellini a Rimini, saranno tanti gli artisti nazionali e internazionali che saliranno sul palco con la musica colonna sonora dell’estate. Numerosi i collegamenti con il backstage di TIM Summer Hits, presieduto da Gli Autogol che, con le loro interviste, ci poteranno a conoscere interessanti particolari legati agli ospiti della serata. Imperdibili anche le curiosità che nel corso della puntata regalerà LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.

TIM Summer Hits 2023, cantanti puntata 30 luglio

Ospiti della puntata: Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Fulminacci, Galeffi, Giuse the Lizia, Il Tre, Junior Cally, Lo Stato Sociale e Mobrici, Ludwig, Neima Ezza, Rocco Hunt, Rovere, Seryo, Sethu, Santi Francesi, Shari, Tommy Dali e NDG, Valentina Parisse, Vegas Jones, Zero Assoluto.

TIM Summer Hits 2023, Rimini, cast cantanti

Ecco il cast dei 70 cantanti confermati tra gli artisti che si sono esibiti a Rimini nelle tre serate in programma il 6, 7 e 8 luglio prossimi. Non è ancora stata resa nota una suddivisione ma sono confermati Achille Lauro, Aiello, Aka 7Even, Alex Britti, Alexia, Alfa,Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato,Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago.

A loro si aggiungono, sempre in ordine alfabetico, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza,Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali,Tony Effe, Tredici Pietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata dei TIM Summer Hits 2023 su Rai 2 a partire dalle 21, 20, domenica 30 luglio, e in streaming su Raiplay.it