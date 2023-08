Si è concluso ufficialmente il TIM Summer Hits 2023 ma domenica 6 agosto, su Rai 2, andrà in onda un Best of con alcune delle esibizioni più imperdibili di questa stagione. Un appuntamento speciale per rivivere alcuni dei momenti più belli ed emozionanti della kermesse canora condotta da Andrea Delogu e Nek. Si tratta di una serata speciale, con la musica di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali che, puntata dopo puntata, si sono esibiti sul palco di Piazza del Popolo a Roma e di Piazzale Fellini a Rimini. In sommario anche alcuni momenti salienti del backstage, che quest’anno è stato presieduto da Gli Autogol. Inoltre, non mancheranno i collegamenti clou con il box di Rai Radio 2, presieduto nelle tappe romane da Ema Stokholma e a Rimini da LaMario. Appuntamento dalle 21.20 circa per riascoltare i successi di questa estate.

TIM Summer Hits 2023, cantanti e ospiti, The best of

Quali sono i cantanti che, tra Roma e Rimini, riascolteremo questa sera sul palco del TIM Summer hits con la riproposizione delle migliori performance? Eccoli, in ordine alfabetico.

Gli artisti che saranno protagonisti di questa ultima serata saranno: Achille Lauro, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Ava, Blanco, Bresh, Capo Plaza, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma,Fabio Rovazzi, Fedez, Follya, Giorgia, Guè, Madame, Marco Mengoni, Marracash, Max Pezzali, Merk & Kremont, Orietta Berti, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Tananai , Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il Best of dei TIM Summer Hits 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.20 di domenica 6 agosto e in streaming sul sito Raiplay.it

TIM Summer Hits, sarà in onda in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.