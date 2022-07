Va in onda stasera, giovedì 28 luglio, il nuovo appuntamento con Tim Summer Hits 2022, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

Tim Summer Hits 2022, puntata 28 luglio, Rimini

Città protagonista di questa nuova tappa di Tim Summer Hits, ancora una volta Rimini che, da Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare, ospiterà nuovamente il palco del festival musicale dell’estate di Rai2 con la promessa di far cantare e ballare gli italiani direttamente nelle loro case, insieme ai tormentoni dei più grandi artisti nazionali e internazionali.

Tim Summer Hits 2022, puntata 28 luglio, cantanti ospiti

Ecco i cantanti ospiti della puntata: Alex, Ana Mena, Matteo Bocelli, Clementino, Emis Killa, Giusy Ferreri, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte e Lum!x, Rocco Hunt, LDA, Valerio Lundini e I Vazzanikki, Francesca Michielin, Olly, Willie Peyote, Priestess, Francesco Renga, Rkomi, Federico Rossi, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Bob Sinclar e Nyv, Il Tre, Nina Zilli.

Tim Summer Hits 2022, puntata 28 luglio, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata su Rai 2 a partire dalle 21.20 circa. Inoltre, lo show è disponibile in streaming sul sito di Raiplay (dove sarà possibile anche recuperarlo, in seguito). RAI Radio 2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata in diretta con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20 circa per commentare insieme le esibizioni. Appuntamento a più tardi!