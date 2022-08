Giovedì 11 agosto andrà in onda il best of di TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Ultimo appuntamento di questa prima edizione del programma musicale con il meglio di tutte le esibizioni trasmesse nelle settimane scorse. Il programma andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 21.20 circa.

Si tratta di una puntata speciale, per rivivere alcuni dei momenti più belli del tour. Da Piazza del Popolo a Roma, fino a Piazzale Fellini a Rimini, passando per Portopiccolo (Ts) il best of di TIM Summer Hits promette infatti di regalare ancora una volta una serata di grandi emozioni in famiglia, con i più grandi successi degli ultimi mesi e i tormentoni che stanno spopolando in radio e nelle classifiche, nelle ultime settimane.

Tim Summer Hits, Best of, giovedì 11 agosto 2022, Cantanti ospiti

Vera protagonista sarà come sempre la musica, con le hit di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Ad alternarsi sul palco: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash – Annalisa, Michael Bublè, Coez, Elisa, Fedez – Tananai – Mara Sattei, Fabri Fibra – Maurizio Carucci, Ghali, Rocco Hunt – Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Lazza, Marracash, Ana Mena, Marco Mengoni, Mika, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rkomi, Luigi Strangis, Tananai.

Tim Summer Hits, Best of, giovedì 11 agosto 2022, Dove vederlo in tv e streaming

RAI Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale TV di Radio2 RaiPlay e sarà proposto separatamente su Radio Italia TV ogni venerdì alle 21:00 e sabato mattina alle 9:00. Sarà possibile seguire il best of dei ‘Battiti Live’ a partire dalle 21.20 di giovedì 11 agosto 2022 su Rai 2 e in streaming sul sito di Raiplay.it