Stasera, giovedì 14 settembre, l’Arena di Verona ospita il grande show musicale TIM Music Awards – La Festa. Una serata speciale, condotta dall’ormai padrone di casa Nek, insieme a Carolina Di Domenico, che andrà poi in onda in prima serata su Rai 2, mercoledì 20 settembre.

Una festa canora che porterà sul palco alcuni tra gli artisti italiani più amati, promettendo di regalare momenti di pure emozioni in un piacevole clima di fine estate. Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni sulla serata.

TIM Music Awards 2023 – La Festa, cantanti ospiti

A esibirsi nel corso della serata speciale saranno: Emma, Diodato, Renga Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla.

L’inizio della serata evento è previsto per le 20.

TIM Music Awards – La Festa fa da apripista alle serate di venerdì 15 e sabato 16 settembre, in cui, la prestigiosa Arena di Verona ospiterà per il diciassettesimo anno, gli ambiti premi della musica italiana: i TIM Music Awards. Due importanti serate condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e in onda in contemporanea su Rai 1.

Ecco, a seguire, invece, il cast completo dei Tim Music Awards che andranno in onda – in diretta- venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023 su Rai 1:

Alex, Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D’Alessio, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Me Contro Te, Marco Mengoni, Mr.Rain, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Sul palco alcuni dei volti più noti e amati di questa estate, insieme ai protagonisti di live spesso sold out (vedi Pinguini Tattici Nucleari e l’accoppiata Antonello Venditti e Francesco De Gregori).

Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.

TIM Music Awards 2023 – La Festa, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per i TIM Music Awards 2023 – La Festa. Si parte da 20 euro fino a 39 euro per la Platea Numerata Cat 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.