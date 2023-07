I The Who hanno annunciato la pubblicazione del multiformato “Who’s Next/Life House” il 15 settembre: l’enorme raccolta conterrà 155 tracce, di cui 89 inedite e 57 includeranno nuovi remix. A lanciare il progetto è stato un comunicato stampa che descrive il set come un “quadro completo” di Pete Townshend, promettendo di affascinare un nuovo pubblico con la sua “descrizione visionaria di un futuro che, per molti versi, si è avverato”. Il cofanetto conterrà brani dal progetto incompiuto Life House (iniziato nel 1969) al classico rock del 1971 in cui si è evoluto, Who’s Next, il quinto album in studio della band.

Nei 10 CD e più set in vinile, rimasterizzati dai nastri originali da Jon Astley, i fan potranno ascoltare come quel concetto ha contribuito alla nascita di Who’s Next, uno degli album più acclamati nel catalogo del gruppo.

Tutti i dischi all’interno del catalogo saranno accompagnati da un libro cartonato di 100 pagine. Quella copertina rigida conterrà un’introduzione di Townshend e saggi scritti dagli appassionati dei The Who, Neil e Matt Kent. Il cofanetto conterrà anche “Life House – The Graphic Novel“, che è di 170 pagine e funge da fumetto che racconta la storia delle origini della band. Nel set sono incluse anche repliche di poster di concerti, programmi di concerti e autografi.

Nella sua introduzione, Townshend definisce Life House “una polemica portentosa sull’avvento di una nazione abbattuta dai problemi climatici e dall’inquinamento” che consente “a un governo opportunista e autocratico (di) imporre un blocco nazionale in cui ogni persona è collegato a una rete di intrattenimento.

Ecco cosa conterranno i dischi presenti in questa raccolta dei The Who a tiratura limitata:

Disc 1: CD: Who’s Next (Remastered)

Disc 2: CD: Pete Townshend’s Life House Demos 1970 – 1971 – Part 1

Disc 3: CD: Pete Townshend’s Life House Demos 1970 – 1971 – Part 2

Disc 4: CD: Record Plant, New York Sessions, March 1971

Disc 5: CD: OIympic Sound Studios, London Sessions 1970 – 1972

Disc 6: CD: Singles & Sessions 1970 – 1972

Disc 7: Live at the Young Vic, London 1971 – Part 1

Disc 8: Live at the Young Vic, London 1971 – Part 2

Disc 9: Live at the Civic Auditorium, San Francisco 1971 – Part 1

Disc 10: Live at the Civic Auditorium, San Francisco 1971 – Part 2

Disc 11: BLU RAY: Who’s Next & 14 Bonus Tracks: Steven Wilson Mixes Atmos / 5.1 Mix / Stereo

Oltre al grande cofanetto, la ristampa di Who’s Next sarà disponibile nelle edizioni 4LP (live at San Francisco), 3LP (demo) e LP singolo. Ci sono varie versioni in singolo LP tra cui un’edizione masterizzata nera a mezza velocità ed esclusive edizioni in vinile colorato. C’è anche un set di 2 CD con il secondo disco che offre i momenti salienti di “Sessions, Demos, Singles & Live” e un singolo CD rimasterizzato, in un cofanetto, con le 9 tracce dell’album.