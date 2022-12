The Weeknd ha composto un brano per Avatar: La Via dell’Acqua

Dawn FM, il quinto album in studio di the Weeknd sta ancora scalando le classifiche a quasi un anno dalla sua uscita e mentre l’artista canadese si prepara ad un tour mondiale che lo porterà anche in Italia nel corso del 2023, è in arrivo nuova musica legata alla colonna sonora di uno dei film più attesi dell’anno, Avatar: La Via dell’Acqua, in uscita nelle sale italiane il 14 dicembre 2022.

Ad annunciare il nuovo brano è stato lo stesso the Weeknd, al secolo Abel Makkonen Tesfaye, con una piccola preview su Instagram. Pochi secondi di audio, senza la voce dell’artista canadese, e la data di uscita ufficiale del singolo e del film negli Stati Uniti, due giorni dopo l’uscita italiana, il 16 dicembre 2022.

Il nuovo brano inedito di the Weeknd, come rivelato ad Entertainment Weekly da fonti della Disney, accompagnerà i titoli di coda di Avatar: La Via dell’Acqua e non sarà presente nei 192 minuti di film. Va da sé che questo brano ancora senza titolo sarà incluso nella colonna sonora ufficiale del film, composta da Simon Franglen con un mix di musiche originali e brani composti dal compianto James Horner e presenti nella soundtrack del primo film, Avatar.

La totalità delle tracce che faranno parte della colonna sonora di Avatar: La Via dell’Acqua è ancora avvolta dal mistero, ma sappiamo che ci sarà un brano, intitolato Song Chord, interpretato dal compositore Franglen e dall’attrice Zoe Saldana, interprete di Neytiri nella serie di film di James Cameron.