Andrà in onda stasera la semifinale di “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici, in onda venerdì 15 dicembre in prima serata su Rai 1. In giuria, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino e la new entry Arisa. Dopo le tre puntate di “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da sette giovani cantanti, di cui uno per squadra è già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”.

Durante l’appassionate semifinale, gli altri sei ragazzi si sfideranno in due terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare il concorrente da portare alla finale. Al termine della puntata si scoprirà, quindi, quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda venerdì 22 dicembre sempre in prima serata su Rai1, dove sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”.

The Voice Kids 2023, i cantanti semifinalisti per ogni team

Ecco, a seguire, tutti i cantanti ammessi e scelti dai giudici per i loro team:

Giuseppe Di Menza, Il mondo (Jimmy Fontana), Team Gigi D’Alessio

Amelie Rizzi, Old Time Rock and Roll (Bob Seger), Team Arisa

Alexander Racioppi, Tango (Tananai), Clementino

Lucia Solazzo, Hello (Adele), Team Gigi D’Alessio (e la manda direttamente in finale)

Valentina Giamboi, Sola (Nina Zilli), Team Loredana Bertè

Yari Verdesca, Jailhouse Rock (Elvis Presley), Team Loredana Bertè

Emilia Piemontesi, La felicità (Simona Molinari), Team Arisa

Teresa Ferraro, Empire State of Mind (Jay-Z, Alicia Keys), Team Clementino

Emma e Giulia Parodi, Frankenstein (Claire Rosinkranz), Team Clementino

Emma Buscaglia, Vorrei che fosse amore (Mina), Team Arisa

Graziano Calculli, Cambiare (Alex Baroni), Team Gigi D’Alessio

Martina Cervellin, Black Horse And The Cherry Tree (KT Tunstall), Team Arisa

Simone Grande, L’essenziale (Marco Mengoni), Team Clementino

Rita Longordo, Always Remember Us This Way (Lady Gaga), Team Clementino

Federico Bergamo, Bellissimissima (Alfa), Clementino

Luigi Vitagliano, Message In A Bottle (The Police), Team Gigi D’Alessio

Desiree Malizia, Right To Be Wrong (Joss Stone), Team Loredana Bertè

Giacomo Bastiani, Beat It (Michael Jackson), Team Loredana Bertè

Elisa Puddu, Anche fragile (Elisa), Team Arisa

Nicole Curatolo, La Vita (Shirley Bassey), Team Bertè

Mirko Di Bartolomeo, Grande amore (Il Volo), Team Gigi D’Alessio

Alice Alfonso, Se piovesse il tuo nome (Elisa), Team Arisa

Angelica Stuppia, Duemilaminuti (Mara Sattei), Team D’Alessio

Michele Bruzzese, Pensieri e parole (Lucio Battisti), Team Arisa

Emmanuele Manna, Nu juorno buono (Rocco Hunt), Team Clementino

Gabriele Ansanelli, Rolling in the deep (Adele), Team Bertè

Sara Turrà, Io e te da soli (Mina), Team Gigi D’Alessio

Giada Fois, Killing me softly with his song (Fugees), Team Bertè