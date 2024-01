Sold out per i The Vaccines in concerto ai Magazzini Generali a Milano, domenica 28 gennaio 2024: la scaletta delle canzoni, quando inizia il live, tutto quello che c’è da sapere.

Imperdibile appuntamento per i fan dei The Vaccines, stasera, 28 gennaio 2024, in concerto ai Magazzini Generali a Milano. La band inglese è composta da Justin Hayward-Young (voce solista, chitarre), Árni Árnason (basso, voce), Timothy Lanham (chitarre, tastiere, voce) e Yoann Intonti (batteria). Nella loro carriera possono vantare esibizioni invidiabili come opening act per numerosi colleghi, giganti della musica internazionale. Tra questi citiamo i Rolling Stones, gli Arcade Fire, gli Arctic Monkeys, i Phoenix, i Red Hot Chili Peppers, gli Imagine Dragons e i Muse.

6 i dischi in carriera con l’ultimo progetto, “Pick-Up Full of Pink Carnations”, uscito il 12 gennaio 2024. Proprio questo album segna il primo lavoro in studio dopo l’uscita del chitarrista Freddie Cowan. Quasi immediatamente dopo la pubblicazione, i The Vaccines sono partiti in tour per promuovere i nuovi brani con l’annuncio di 25 date dal vivo, nel Regno Unito e in Europa, a partire dal 17 gennaio scorso ad Amsterdam.

The Vaccines, la scaletta del concerto ai Magazzini Generali a Milano

Ecco la scaletta delle canzoni dei The Vaccines in concerto ai Magazzini Generali a Milano stasera, 28 gennaio 2024. Il live inizierà alle 21.

Love to Walk Away

Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)

Your Love Is My Favourite Band

Post Break-Up Sex

Wetsuit

I Can’t Quit

Discount de Kooning (Last One Standing)

The Dreamer

Headphones Baby

Jump Off the Top

No Hope

Handsome

Heartbreak Kid

Teenage Icon

I Always Knew

If You Wanna

All in White

Sometimes, I Swear

Lunar Eclipse

All My Friends Are Falling in Love

Biglietti del concerto The Vaccines ai Magazzini Generali a Milano

Il concerto dei The Vaccines a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 28 gennaio 2024 ai Magazzini Generali.

Perché Freddie Cowan ha lasciato i The Vaccines?

Il 15 marzo 2023, Cowan ha rivelato l’intenzione di lasciare i The Vaccines “per il prossimo futuro”. Aveva già informato gli altri membri della sua decisione durante l’estate precedente. Essendo appena diventato padre, Cowan era riluttante a stare sempre in tour, lontano dalla famiglia.