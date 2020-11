Sam Smith ha annunciato, nelle scorse ore, l’uscita di nuovo singolo intitolato The Lighthouse Keeper.

“So che è novembre, ma non posso fare a meno di sentirmi già natalizio e quindi non vedo l’ora di condividere la mia nuova canzone“

Queste le parole condivise dal cantante britannico, sui social, venerdì scorso. E questo brano, finalmente rilasciato, racconta l’immagine di un amante che naviga attraverso un ampio mare alla ricerca di un faro che lo guidi fino a casa.

Se un anno potesse farmi aspettare con ansia i suoni del Natale, sarebbe il 2020 come mai prima d’ora desideriamo ardentemente essere ancora una volta intorno ai nostri amici e alla nostra famiglia. Il Natale simboleggia questo per me e all’inizio di quest’anno sono stato ispirato a scrivere una canzone d’amore natalizia. Labrinth ed io abbiamo riversato i nostri cuori in questo pezzo ed è stata onestamente pura gioia crearla e realizzarla”

Il 30 ottobre scorso, Sam Smith ha pubblicato il suo nuovo disco, Love Goes. dopo averlo rinviato per alcuni mesi a causa della pandemia legata al Covid-19. Inizialmente l’album si doveva intitolare “To die for” ma il cantante ha deciso anche di modificare il titolo proprio per il periodo storico attuale.

The Lighthouse Keeper non è presente nel suo ultimo lavoro discografico.

Potete ascoltare la canzone cliccando qui. A seguire, testo e traduzione del brano.

Sam Smith, The Lighthouse Keeper, Lyrics

Build yourself a boat, babe

Make yourself a sail

Flown into the ocean

To nowhere

Yeah, I see you looking

Looking for a sign

Praying for a beacon

So here’s the light

My arms will be wide open

For the moment you arrive, arrive

When you set sail on your journey

And happiness is far away

Love will guide you till the morning

Lead your heart down to the bay

Don’t resist the rain and storm

I’ll never leave you lost at sea

I will be your lighthouse keeper

Bring you safely home to me

I will be your lighthouse keeper

Bring you safely home

Yeah, I see you’re lonely

Going in alone

Fire up the engine

Stoke the coal

Floating on a feeling

Fighting with the tide

Hoping you’ll be home for

Christmas time

My arms wlll be wide open

For the moment you arrive, arrive

When you set sail on your journey

And happiness is far away

Love will guide you till the morning

Lead your heart down to the bay

Don’t resist the rain and storm

I’ll never leave you lost at sea

I will be your lighthouse keeper

Bring you safely home to me

I will be your lighthouse keeper

Bring you safely home to me

Costruisciti una barca, piccola

Fatti una vela

Trasportato nell’oceano

Da nessuna parte

Sì, ti vedo guardare

Alla ricerca di un segno

Pregando per un faro

Quindi ecco la luce

Le mie braccia saranno spalancate

Per il momento in cui arriverai, arriverai

Quando salperai per il tuo viaggio

E la felicità è lontana

L’amore ti guiderà fino al mattino

Guida il tuo cuore nella baia

Non resistere alla pioggia e alla tempesta

Non ti lascerò mai perso in mare

Sarò il tuo guardiano del faro

Riportarti sano e salvo a casa da me

Sarò il tuo guardiano del faro

Ti riporterò a casa sano e salvo

Sì, vedo che sei solo

Entrare da solo

Accendi il motore

Alimenta il carbone

Galleggia su una sensazione

Combattendo con la marea

Sperando che sarai a casa per il periodo natalizio

Le mie braccia saranno spalancate

Per il momento in cui arriverai, arriverai

Quando salperai per il tuo viaggio

E la felicità è lontana

L’amore ti guiderà fino al mattino

Guida il tuo cuore nella baia

Non resistere alla pioggia e alla tempesta

Non ti lascerò mai perso in mare

Sarò il tuo guardiano del faro

Riportarti sano e salvo a casa da me