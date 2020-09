Diamonds, Sam Smith: il nuovo singolo che anticipa l'album "Love goes" (video)

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

Sam Smith, Diamods: significato testo canzone, traduzione e video ufficiale

"Diamonds" è il secondo singolo ufficiale del cantante inglese Sam Smith, tratto dal prossimo terzo album in studio, Love Goes. Il brano segue il primo singolo, uscito a luglio 2020, "My Oasis" con Burna Boy

Insieme all'uscita della canzone, Smith è andato sui social media per annunciare la nuova data di uscita del terzo album in studio, così come la nuova copertina, track-list e cover art.

Sam ha scritto:

Gli ultimi due anni sono stati il periodo più sperimentale della mia vita, personalmente ma anche musicalmente. Ogni volta che sono entrato in studio ho promesso a me stesso che avrei girato per le stelle e non avrei avuto limiti.

"Diamonds" è una produzione elettro-pop dal ritmo veloce con un ritmo forte, in tonalità minore, e segna una nuova partenza nello stile per Sam. Molte delle canzoni sono autobiografiche, ma Sam non ha indicato se questo è il caso di "Diamonds".

Qui sotto testo e traduzione, in apertura post il video ufficiale.

Sam Smith, Diamonds, Lyrics

[Intro1]

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

[Verse 1]

Have it all, rip our memories off the wall

All the special things I bought

They mean nothing to me anymore

But to you, they were everything we were

They meant more than every word

Now I know just what you love me for (Mmm)

[Pre-Chorus2]

Take all the money you want from me

Hope you become what you want to be

Show me how little you care

How little you care, how little you care

You dream of glitter and gold

My hеart's already been sold

Show you how little I care

How littlе I care, how little I care

[Chorus3]

My diamonds leave with you (Mmm)

You're never gonna hear my heart break (Mmm)

Never gonna move in dark ways (Mmm)

Baby, you're so cruel

My diamonds leave with you (Mmm)

Material love won't fool me (Mmm)

When you're not here, I can't breathe (Mmm)

Think I always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

[Verse 2]

Shake it off, shake the fear of feeling lost

Always me that pays the cost

I should never trust so easily

You lied to me, lie-lied to me

Then left with my heart 'round your chest (Mmm)

[Pre-Chorus2]

Take all the money you want from me

Hope you become what you want to be

Show me how little you care

How little you care, how little you care

You dream of glitter and gold

My heart's already been sold

Show you how little I care

How little I care, how little I care

[Chorus3]

My diamonds leave with you (Mmm)

You're never gonna hear my heart break (Mmm)

Never gonna move in dark ways (Mmm)

Baby, you're so cruel

My diamonds leave with you (Mmm)

Material love won't fool me (Mmm)

When you're not here, I can't breathe (Mmm)

Think I always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

[Post-Chorus6]

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

[Bridge7]

You're never gonna hear my heart break

Never gonna move in dark ways

Baby, you're so cruel

My diamonds leave with you

Material love won't fool me

When you're not here, I can't breathe

Think I always knew

My diamonds leave with you, oh

[Chorus3]

You're never gonna hear my heart break (Mmm)

Never gonna move in dark ways (Mmm, oh)

Baby, you're so cruel (So cruel)

My diamonds leave with you (Mmm)

Material love won't fool me (Mmm)

When you're not here, I can't breathe (Mmm)

Think I always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

[Post-Chorus6]

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew

My diamonds leave with you

Sam Smith, Diamonds, Traduzione

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

Prendi tutto, strappa i nostri ricordi dal muro

Tutte le cose speciali che ho comprato

Non significano più niente per me

Ma per te erano tutto ciò che eravamo

Significavano più di ogni parola

Ora so per cosa mi ami (Mmm)

Prendi tutti i soldi che vuoi da me

Spero che tu diventi quello che vuoi essere

Fammi vedere quanto poco ci tieni

Quanto poco ti importa, quanto poco ti importa

Sogni glitter e oro

Il mio tesoro è già stato venduto

TI dimostro quanto poco ci tengo

Quanto poco mi interessa, quanto poco mi interessa

I miei diamanti se ne vanno con te (Mmm)

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi (Mmm)

Non mi muoverò mai in modi oscuri (Mmm)

Tesoro, sei così crudele

I miei diamanti se ne vanno con te (Mmm)

L'amore materiale non mi prenderà in giro (Mmm)

Quando non sei qui, non riesco a respirare (Mmm)

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Scuotilo di dosso, scuoti la paura di sentirti perso

Sempre io che ne pago il conto

Non dovrei mai fidarmi così facilmente

Mi hai mentito, mi hai mentito

Poi me ne sono andato con il mio cuore intorno al tuo petto (Mmm)

Prendi tutti i soldi che vuoi da me

Spero che tu diventi quello che vuoi essere

Fammi vedere quanto poco ci tieni

Quanto poco ti importa, quanto poco ti importa

Sogni glitter e oro

Il mio tesoro è già stato venduto

TI dimostro quanto poco ci tengo

Quanto poco mi interessa, quanto poco mi interessa

I miei diamanti se ne vanno con te (Mmm)

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi (Mmm)

Non mi muoverò mai in modi oscuri (Mmm)

Tesoro, sei così crudele

I miei diamanti se ne vanno con te (Mmm)

L'amore materiale non mi prenderà in giro (Mmm)

Quando non sei qui, non riesco a respirare (Mmm)

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

L'ho sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Ho sempre saputo (diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi

Non mi muoverai mai in modi oscuri

Tesoro, sei così crudele

I miei diamanti se ne vanno con te

L'amore materiale non mi ingannerà

Quando non sei qui, non riesco a respirare

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te, oh

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi (Mmm)

Non mi muoverò mai in modi oscuri (Mmm, oh)

Baby, sei così crudele (così crudele)

I miei diamanti se ne vanno con te (Mmm)

L'amore materiale non mi prenderà in giro (Mmm)

Quando non sei qui, non riesco a respirare (Mmm)

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

L'ho sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

L'ho sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te