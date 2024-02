Dopo il boom di Italodisco, i The Kolors si sono esibiti al Festival di Sanremo 2024 in gara con il brano “Un ragazzo una ragazza”. Durante la loro prima performance, nella serata di martedì 6 febbraio, è balzato agli occhi di molti il grande tatuaggio sul petto di Stash, leader della band. Il volto di David Bowie risaltava, a sottolineare un tributo vero e proprio all’indimenticabile artista. Nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio, in collegamento con “La vita in diretta”, Stash ha mostrato il tatuaggio dopo l’appunto di Bianca Guaccero. Anche lei aveva notare il tattoo inedito:

“La traccia c’era da un bel po’ di tempo ma era il caso di completarlo visto che stava iniziando Sanremo. E’ un san Bowie!” ha spiegato e ironizzato il cantante dei The Kolors.

I The Kolors a Sanremo 2024 dopo il boom di Italodisco

La band torna in gara sul palco del Teatro Ariston con “Un ragazzo Una ragazza” dopo il grande successo estivo di Italodisco che ha collezionato traguardi e numeri record.

“ITALODISCO” è diventato di fatto il brano dell’estate 2023 con numeri impressionanti quali:

-90 milioni di streaming ad oggi

-triplo disco di platino in Italia e il disco d’oro in Svizzera

-N.1 della classifica FIMI per 11 settimane

-N.1 Apple Music Italia

-N.1 di Amazon Music in Italia

-9 settimane al N. 1 posto della classifica generale di Earone.

-N.1 Shazam Italia per 10 settimane

-N.1 Shazam Austria, Ungheria, Olanda, Belgio, Spagna e Russia

-Top Ten Shazam Global

-Ai vertici delle classifiche Spotify in tutta Europa, oltre che in Italia, Polonia, Lituania e Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e nella Viral 50 Globale

Come è nata “Un ragazzo una ragazza”

“Un ragazzo una ragazza” è la fotografia di un primo incontro, in cui ciascuna delle due parti deve lasciare da parte la paura di fare il primo passo e trovare il coraggio di lasciarsi andare davvero. In questi momenti la testa sembra frenare quello che il cuore ci spingerebbe a fare istintivamente, alla ricerca di quell’idea continentale che ci tolga dall’imbarazzo di rompere il ghiaccio. Nell’epoca dei social network dove ormai il primo approccio parte spesso da un contatto virtuale, come un like o una visualizzazione di una story. The Kolors descrivono perfettamente questi momenti con una scrittura ricca di immagini evocative, che lasciano volontariamente spazio all’immaginazione su cosa potrà succedere dopo quell’incontro.