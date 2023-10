I The Hives sono in concerto stasera, 2 ottobre 2023, ai Magazzini Generali di Milano. Sono un gruppo rock svedese formatosi nel 1993 a Fagersta e diventati famosi a livello internazionale all’inizio degli anni 2000 durante il revival del garage rock. Il loro successo mainstream arrivò con l’uscita del loro secondo album Veni Vidi Vicious – che conteneva il loro singolo rivoluzionario e la canzone più caratteristica, “Hate to Say I Told You So“. Il loro ultimo disco è The Death of Randy Fitzsimmons, uscito ad agosto del 2023 e segna la prima pubblicazione in studio da oltre 11 anni, da Lex Hives del 2012.

Il cantante Pelle Almqvist ha riflettuto sull’intenzione del disco, dicendo:

“Il rock’n’roll non può crescere, è un adolescente perpetuo e questo album sembra esattamente così”.

Secondo un comunicato stampa, il “titolo macabro” allude alla lunga pausa presa dalla band dalle registrazioni, descritta come una “storia dell’orrore”

L’album è la prima uscita con il bassista The Johan e Only, dopo la partenza del Dr. Matt Destruction nel 2013.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Milano e la informazioni sui biglietti.

The Hives, Milano, la scaletta del concerto, 2 ottobre 2023

Il concerto ai Magazzini Generali inizierà alle 21. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto della band, con l’ordine di esecuzione dei brani.

Funeral March (Fryderyk Chopin song)

Bogus Operandi

Main Offender

Walk Idiot Walk

Rigor Mortis Radio

Good Samaritan

Go Right Ahead

Stick Up

Hate to Say I Told You So

Trapdoor Solution

I’m Alive

Smoke & Mirrors

Two-Timing Touch and Broken Bones

Countdown to Shutdown

Come On!

Tick Tick Boom

The Hives, Milano, info biglietti, 2 ottobre 2023

Il concerto dei The Hives ai Magazzini Generali di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 2 ottobre 2023.

Come arrivare ai Magazzini Generali a Milano

Ecco le indicazioni su come arrivare ai Magazzini Generali a Milano.

In metropolitana

Linea gialla MM3 – fermata Lodi

In autobus

Linea 90 – scendere fermata Viale Toscana, ang. Via Pompeo Leoni.

In tram

Linea 24 – dal Duomo (capolinea in via Dogana – Piazza Diaz); scendere alla fermata Pietrasanta (dopo il ponte).

Se si arriva in auto, invece, Tangenziale Est – uscita P.le Corvetto, prendere corso Lodi, in P.le Lodi girare in viale Isonzo al 3° semaforo a sinistra, in via Ripamonti al 1° semaforo a destra Via Pietrasanta.