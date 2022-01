Stasera in tv su RAI 2 andrà in onda “The Greatest Showman“, film musicale del 2017 interpretato da Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams e Rebecca Ferguson. La colonna sonora della pellicola è diventata, nel giro di pochi anni, già un cult, grazie a pezzi azzeccati, originali, immediati e di grande intensità.

Ecco la trama del film, come riportata dai colleghi di Cineblog:

The Greatest Showman parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, The Greatest Showman racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. Rimasto orfano, squattrinato, ma ambizioso e con una mente piena di fantasia e nuove idee, l’intrattenitore americano, Phineas Taylor Barnum, sarà sempre ricordato come l’uomo con il dono di offuscare il confine tra realtà e finzione. Assetato di innovazione e affamato di successo, il figlio di un sarto riesce ad aprire un museo delle cere, ma presto sposta l’attenzione sull’unico e il particolare, introducendo spettacoli dal vivo straordinari e mai visti prima sul palcoscenico del circo. Ora, alcune persone definiscono la ricca collezione di stranezze di Barnum, un vero e proprio freak show, ma quando Phineas ossessionato dagli applausi e dalla rispettabilità, scommette tutto sulla cantante lirica, Jenny Lind, per attirare un pubblico esigente, perderà di vista l’aspetto più cruciale della sua vita: la sua famiglia.

La colonna sonora del film è stata un grande successo a livello internazionale. Ha vinto il Grammy Award come miglior colonna sonora, mentre il brano “This Is Me” ha ottenuto un Golden Globe per la migliore canzone originale e ha conquistato una nomination al Critics’ Choice Movie Award alla miglior canzonee all’Oscar alla migliore canzone. Nel 2018 aveva venduto oltre 7 milioni di copie.

Ecco la tracklist delle canzoni e la soundtrack in streaming:

Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya – The Greatest Show

Ziv Zaifman, Hugh Jackman, Michelle Williams – A Million Dreams

Austyn Johnson, Cameron Seely, Hugh Jackman – A Million Dreams (Reprise)

Hugh Jackman, Keala Settle, Daniel Everidge, Zendaya – Come Alive

Hugh Jackman & Zac Efron – The Other Side

Loren Allred – Never Enough

Keala Settle – This Is Me

Zac Efron & Zendaya – Rewrite the Stars

Michelle Williams – Tightrope

Loren Allred – Never Enough (Reprise)

Hugh Jackman – From Now On

The Grestest Showman ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in America, in Australia, Regno Unito e Giappone.

Il successo è stato tale da spingere alla pubblicazione di “The Greatest Showman: Reimagined” è una ri-registrazione della colonna sonora, con nuove versioni delle canzoni originali interpretate da artisti internazionali. Tra questi citiamo Pink, Kesha, Kelly Clarkson, Jess Glynne. E’ stato pubblicato a novembre 2018.

Panic! at the Disco – The Greatest Show

Pink – A Million Dreams

Willow Sage Hart – A Million Dreams (Reprise)

Years & Years, Jess Glynne – Come Alive

Max Schneider, Ty Dolla Sign – The Other Side

Kelly Clarkson – Never Enough

Keala Settle, Kesha, Missy Elliott – This Is Me (The Reimagined Remix)

James Arthur, Anne-Marie – Rewrite the Stars

Sara Bareilles – Tightrope

Zac Brown Band – From Now On

Pentatonix – The Greatest Show

Craig David – Come Alive

Kesha – This Is Me