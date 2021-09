The Final Countdown è un brano cantato dagli Europe e pubblicato nel febbraio 1986 come primo singolo a promuovere l’omonimo disco della band.

Chi canta The Final Countdown?

Il pezzo è stato scritto interamente da Joey Tempest, cantante del gruppo e il successo è stato assoluto, a livello internazionale. Ha conquistato il primo posto in ben 25 paesi. Ottimo riscontro anche negli Stati Uniti d’America dove il singolo si è piazzato all’ottavo gradino della Billboard Hot 100. In Italia è rimasto per nove settimane consecutive al primo posto in classifica, risultando il secondo singolo più venduto del 1987.

Colonna sonora di Rocky? No

“The Final Countdown” spesso è associata anche al film “Rocky IV”. Ma dipende dagli spot e dei trailer per la messa in onda della pellicola perché la canzone degli Europe non è presente nella colonna sonora. Basti pensare che non è stata nemmeno pubblicata fino a un anno dopo l’uscita di “Rocky IV”…

The Final Countdown, significato canzone

Il brano parla di un viaggio direzione Venere. La Terra sta per essere abbandonata. Ci sarà un ritorno? Non si sa, chi può dirlo. Ma inizia il conto alla rovescia finale per abbandonare il suolo…

The Final Countdown, testo

We’re leavin’ together

But still it’s farewell

And maybe we’ll come back

To Earth, who can tell?

I guess there is no one to blame

We’re leaving ground (leaving ground)

Will things ever be the same again?

It’s the final countd0wn

The final countd0wn

Oh

We’re headin’ for Venus (Venus)

And still we stand tall

‘Cause maybe they’ve seen us

And welcome us all, yeah

With so many light years to go

And things to be found (to be found)

I’m sure that we all miss her so

It’s the final countdown

The final countdown

The final countdown (final countdown)

(Oh)

Oh

The final countd0wn, oh

It’s the final countd0wn

The final countd0wn

The final countd0wn (final countdown)

(Oh)

It’s the final countd0wn

We’re leavin’ together

(The final countd0wn)

We’ll all miss her so

It’s the final countdown (final countd0wn)

(Oh)

It’s the final countd0wn

Yeah

The Final Countdown, traduzione

Partiamo insieme

Ma è comunque un addio

E forse torneremo

Sulla Terra, chi può dirlo?

Immagino che non ci sia nessuno da incolpare

Stiamo lasciando il terreno (lasciando il terreno)

Le cose saranno mai più le stesse?

È il conto alla rovescia finale

Il conto alla rovescia finale

Oh

Stiamo andando verso Venere (Venere)

E siamo ancora in piedi

Perché forse ci hanno visto

E dai il benvenuto a tutti noi, sì

Con così tanti anni luce a disposizione

E cose da trovare (da trovare)

Sono sicuro che manchi a tutti così

È il conto alla rovescia finale

Il conto alla rovescia finale

Il conto alla rovescia finale (conto alla rovescia finale)

(Oh)

Oh

Il conto alla rovescia finale, oh

È il conto alla rovescia finale

Il conto alla rovescia finale

Il conto alla rovescia finale (conto alla rovescia finale)

(Oh)

È il conto alla rovescia finale

Partiamo insieme

(Il conto alla rovescia finale)

Ci mancherà tanto

È il conto alla rovescia finale (conto alla rovescia finale)

(Oh)

È il conto alla rovescia finale

Sì

Video

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.