Ti scatterò una foto è una delle canzoni più conosciute del repertorio di Tiziano Ferro. Pubblicata nel 2007, il brano fa parte del terzo album del cantautore, Nessuno è solo. La canzone, scritta da Tiziano Ferro e prodotta da Michele Canova, è stata anche inserita nella colonna sonora del film Ho voglia di te, uscito nel 2007, tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia, seguito di Tre metri sopra il cielo. Nel videoclip ufficiale della canzone, appare l’attrice protagonista della pellicola, Laura Chiatti. Nella classifica dei singoli più venduti, Ti scatterò una foto ha raggiunto il terzo posto come posizione più alta.

Il brano è stato pubblicato anche in spagnolo, con il titolo Te tomaré una foto.

Ricorderò e comunque anche se non vorrai

Ti sposerò perché, non te l’ho detto mai

Come fa male cercare, trovarti poco dopo

E nell’ansia che ti perdo, ti scatterò una foto

Ti scatterò una foto.

Ricorderò e comunque e so che non vorrai

Ti chiamerò perché tanto non risponderai

Come fa ridere adesso pensarti come un gioco

E capendo che ti ho perso, ti scatto un’altra foto

Perché piccola potresti andartene dalle mie mani

Ed i giorni da prima lontani, saranno anni

E ti scorderai di me

Quando piove i profili e le case ricordano te

E sarà bellissimo

Perché gioia e dolore han lo stesso sapore con te.

Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse

E tutto ciò che hai di me, di colpo, non tornasse

E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare

E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire.

E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante

Ma pure avendoti qui, ti sentirei distante

Cosa può significare sentirsi piccolo

Quando sei il più grande sogno, il più grande incubo

Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria

Che cancella e disegna distratta la stessa storia

E ti scorderai di me

Quando piove i profili e le case ricordano te

E sarà bellissimo

Perché gioia e dolore han lo stesso sapore con te.

Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse

E tutto ciò che hai di me, di colpo, non tornasse

E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare

E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire.

Non basta più il ricordo

Ora voglio il tuo ritorno.

Sarà bellissimo

Perché gioia e dolore han lo stesso sapore

Lo stesso sapore con te.

Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse

E tutto ciò che hai di me, di colpo, non tornasse

E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare

E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire

E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire.