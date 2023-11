Ciao bella è una canzone di Sfera Ebbasta con il featuring di ANNA, tratta dall’album X2VR, disponibile dal 17 novembre 2023.

Sfera Ebbasta feat. ANNA, Ciao bella, Significato, Ascolta la canzone

In “Ciao bella”, Sfera Ebbasta parla di come oggi lui si sia fatto un nome mentre altre persone, che parlano di lui, senza nemmeno averne il diritto e senza esserne all’altezza. Parla della sua infanzia con i genitori separati (“Mamma e papà insieme io manco me li ricordo (No, no)”) e del fatto che essere str0nzo è una conseguenza della vita e non si nasce così.

Sfera Ebbasta feat. ANNA, Ciao bella, Testo della canzone

Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta, fra’, il mio nome è grande (Ah)

Non ti ci sta in bocca, devo togliere le palle (Ah)

Spingo seicento cavalli sulla tangenziale (Ah)

Piede sul pedale, c’ho Milano sulle spalle (Ah)

Ho insegnato a farlo a tutti questi ragazzini (Ah)

Eri nella pancia quando stavo nei casini (Ah)

Eri in cameretta quando ho visto i primi soldi (Ah)

Ora mi vuoi come prima e manco mi conosci (Grr)

Ho sempre le scarpe nuove e gli stessi ricordi (No, no)

Mamma e papà insieme io manco me li ricordo (No, no)

E ci diventiamo, mica ci nasciamo stronzi (No, no, no)

Dobbiamo imparare in fretta come gira il mondo

Via dai palazzoni alti, alti

Vuoi quеllo che c’hanno gli altri, altri

A casa volano piatti, fuori volano schiaffi

Noi volevamo solo diventarе grandi, grandi

Oh no, scusa, non conosco il bon ton

Occhi chiusi come ad Hong Kong

Il mio amico, oh no, sai che gira con la Glock, Glock

Fa ballare il reggaeton-ton, non è Karol G, no

K in tasca dei miei jeans, ah

Tu l’hai visto in qualche film, ah

Lei Patek Philippe, ah

Salto infami con un flip, ah

Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi

Ah, Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi (Money Gang)

Ah, Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi

Ah, Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi (Money Gang)

Ah, Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi

Pow, pow, stand up, ciao, ciao, bella (Brr)

Giro sempre coi cavalli, ma non sono in sella (No, no, no, no)

I miei cari non mi chiedono più la pagella (No, no)

Studio tutta la Treccani per fare ‘sta merda (No, no)

E a parte l’enciclopedia, ho un paio di cani, for real (Ah)

Disposti a fare quello che dico, poi andarsene via

Quando mi ha visto dal vivo, il figo ha detto: “Mamma mia”

Quando è nervoso, balbetta, scusa, va-va-vado via

Io son la più hard right now, so stop playin’ (No, no)

So che in giro hai detto cose da clown, what’s up, baby? (No)

Queste tipe vogliono solo clout e problemi

Mentre noi pensiamo ad alzare i pound e bicchieri (Ah), ah (Ah, ah)

Stase’ sono savage (Yeah), cerco la più bad ass (Yeah)

Vieni, muovi il fat ass, le butto la Tennent’s

Le riempio il bicchiere di acqua santa come un prete (Bro)

Non sono gli anni Novanta, ma sembra il Papeete (Ahah)

Se trappo la sera, Red Bull o vado in down (Down)

La tua tipa tutta scema la chiamiamo Chrisean

Gente di merda nel posto, abbiamo fatto peace out

Se con te fa il Chris Brown (Vai, vai, vai), gli tagliamo il dick now (Vai, vai, vai)

Solo dischi d’oro e platino, check on the Fimi

Certificata, faccio la C come Ciny

Se vuoi vedermi, sto nella street, non in TV

Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi

Pow, pow, stand up, ciao, ciao, bella

Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi

Pow, pow, stand up, ciao, ciao, bella

Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi

Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi

Money Gang finché siamo vivi, siamo vivi