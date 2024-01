Viva la Rai è una canzone di Renato Zero presente nell’album “Via Tagliamento 1965/1970”, uscito originariamente nel 1982 e ripubblicato successivamente nel 2010. Il disco è il nono lavoro del cantautore, un doppio progetto con doppio album, dedicato allo storico locale romano Piper nella via romana da cui il disco prende il suo titolo. Come anticipato, furono incluse anche “Soldi” e “Viva la RAI” già presentate durante di Fantastico 3, di cui furono sigle (la seconda nel sipario settimanale dedicato a Renato, dal titolo “Fantastico Zero”). Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Ecco il testo del brano interpretato da Renato Zero, Viva la Rai.

Viva la RAI

Ci fa crescere sani, viva la RAI

Viva la RAI

Quanti geni lavorano solo per noi

Viva la RAI

Con il suo impero

Dice la RAI

Soltanto il vero

Viva la RAI

Dimmi da quale parte stai

Viva la RAI

Se sarai buono il tuo Mazinga vedrai

Oppure no

Dipende dal funzionario RAI

Viva la RAI

Che cosa giusta

E con la RAI

E’ sempre festa

Viva la RAI

Coi capoccioni e gli operai

In Viale Mazzini

Ci giocano i bambini

Mentre tu, vivi grazie alla RAI TV

In fondo è la tua mamma

Ti allatta dall’antenna

Mamma RAI, non ti abbandona mai… se no guai!

Viva la RAI

Quante battaglie nei corridoi

Poveri noi

Se non si mettessero d’accordo alla RAI

Paghiamo allora questo abbonamento

Per mantenerli in salute e in sentimento

Perché oramai

Questo cervello

Avrà un padrone lo sai?

Viva la RAI

Viva la RAI

Viva la RAI

Con il suo impero

Dice la RAI

Soltanto il vero

Viva la RAI

Coi capoccioni e gli operai

Ay ay ay me gusta

Buonanotte!