L’amore vero è una canzone di Mina tratta dall’album Gassa d’amante, disponibile da venerdì 22 novembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “L’AMORE VERO” DI MINA SU YOUTUBE.

Ecco il testo di L’amore vero di Mina.

Un’altra notte insieme a te

Io non quanto durerà

Non so com’è

Restare un giorno senza te

E mentre il tempo passa e va

Il mondo resta fermo e noi

Non finirà questo amore mai

Amore sai

Con le parole io non riuscirei

a dirti quello che tu sei per me

Che senza te son niente

Abbracciami

E dammi un altro di quei baci tuoi

Mi basta solo quello come sai

L’amore vero non finisce mai

Rimango sveglia e penso che

Un giorno forse te ne andrai

Non so com’è

Stare senza te

Amore sai

Con le parole io non riuscirei

a dirti quello che tu sei per me

Che senza te son niente

Abbracciami

E dammi un altro di quei baci tuoi

Mi basta solo quello come sai

L’amore vero non finisce mai