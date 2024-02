Chi siamo davvero è una delle canzoni finaliste in gara a “Una voce per San Marino“, il programma che eleggerà ufficialmente il brano in gara all’Eurovision Song Contest 2024. La canzone fa parte dell’ultimo progetto di inediti della cantante, Etnea, nel quale è presente anche il brano “Tacchi a spillo” (forse più adatto alla kermesse canora prevista in Svezia?).

Clicca qui per ascoltare “Chi siamo davvero” su YouTube.

Ecco il testo di Chi siamo davvero, canzone di Marcella Bella.

Lo so bene che succede quando non mi lasci andare

E mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare

Misuro tutte le parole, scelgo sempre quelle meno vere

Mi nascondo dietro immagini perfette per stupire

Che si fotta questa gabbia, che si fotta l’illusione

Che devi essere perfetta in ogni singola occasione

Sono fiera degli errori, mi hanno fatta camminare

Anche quando tutto il mondo stava per crollare

E urliamo incontro al mattino

La luce del giorno ci illuminerà

Sarà che forse possiamo sorridere

Scegliere, decidere, chi siamo davvero

Vuoi un legame ma lo temi e non riesci a confessare

Che hai bisogno di fidarti, abbandonarti e di rischiare

Scegli di negare tutto, disarticoli le cose

Il progetto è di mostrare non potrà mai funzionare

Tu stai soffocando il cuore, il tuo cuore che non chiede

Niente di così diverso, niente di così particolare

Che si fotta questa gabbia, che si fotta l’illusione

Che devi essere perfetta per non farti male

E urliamo incontro al mattino

La luce del giorno ci illuminerà

Sarà che forse possiamo sorridere

Scegliere, decidere, chi siamo davvero

Lanceremo bombe a mano contro la nostra ragione

Contro questa maledetta paura di sognare

Sarà una rivoluzione una guerra nucleare

E la vinceremo noi, tieniti forte amore

Sorridere, scegliere, decidere

E urliamo incontro al mattino

La luce del giorno ci illuminerà

Sarà che forse possiamo sorridere

Scegliere, decidere, chi siamo davvero

Sorridere, scegliere, decidere

chi siamo davvero