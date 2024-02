La Rondine di Mango: leggi il testo, ascolta il brano e scopri il significato della canzone

La Rondine è una canzone di Mango (padre di Angelina, cantante uscita da ‘Amici’ e consacrata, a furor di popolo, nuova regina del pop italiano). E’ il singolo estivo del 2002 contenuto nell’album ‘Disincanto’. E’ uno dei brani più suggestivi dell’artista lucano scomparso prematuramente nel 2014. Il pezzo ha partecipato, quell’anno, anche al ‘Festivalbar’ diventando uno dei successi dei mesi caldi. E’ stato, per settimane, in top 20 esordendo alla posizione numero dieci. Ed è, stato, per 26 settimane, nella classifica dei singoli più venduti in Italia.

Nel seguente link (QUI), potete guardare il video ufficiale della canzone.

A seguire, trovate il testo de ‘La Rondine’:

Ti vorrei, ti vorrei

come sempre ti vorrei

notte farà, mi penserai

ma tu che ne sai dei sogni

quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

chissà che mi scriverai

forse un addio, o forse no

ma tu che ne sai dei sogni…

Nonostante tu sia la mia rondine

andata via,

sei il mio volo a metà

sei il mio passo nel vuoto

Dove sei, dove sei

Dove sei, dove sei dove sei

Unico amore che

rivivrei

sai di vento del Nord

sai di buono ma non di noi

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

quanto tempo ammazzerò

mio libro mio, non ti leggerò

baciandoti sulla bocca

lo scriverò un’altra volta

Nonostante tu sia

Nonostante tu sia

la mia rondine andata via

sei il mio volo a metà

sei il mio passo nel vuoto

Dove sei, dove sei

Dove sei, dove sei, dove sei

Unico amore che

rivivrei

sai di vento del Nord

sai di buono ma non di noi

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato

Nonostante tu sia la mia rondine

andata via

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato.