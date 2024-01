Angelina Mango è una cantante italiana che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2022/2023, piazzandosi al secondo posto della classifica finale e vincendo il circuito di canto nel talent show. La giovane artista è figlia di Giuseppe Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Dal 2016 si è trasferita a Milano insieme alla famiglia e il suo singolo di debutto, prima dell’esperienza ad Amici, risale al 2020 e si intitola “Va tutto bene”. Scopriamo insieme chi è Angelina Mango, al suo esordio in gara al Festival di Sanremo 2024.

Chi è Angelina Mango?

Angelina Mango è una cantante diventata famosa dopo la sua partecipazione ad Amici 2022/2023. Al termine del programma si è classificata al secondo posto e ha vinto il circuito di canto nel programma di Canale 5.

Che origini ha Angelina Mango?

Angelina Mango è nata il 10 aprile del 2001 a Maratea, in provincia di Potenza, ma cresce a Lagonegro, in Basilicata. Fin da bambina si è appassionata alla musica anche grazie all’ambiente familiare in cui vive, Sin da piccola ha imparato a cantare, suonare il pianoforte e la chitarra.

Quanti anni ha Angelina Mango?

Angelina Mango è nata il 10 aprile 2001 a Maratea. Ad appena 21 anni entra nel programma di Amici di Maria De Filippi ed arriva al serale del programma (da marzo 2023) classificandosi seconda nella finale del talent show.

Chi è il fidanzato di Angelina Mango?

Angelina Mango ha rivelato di essere fidanzata con Antonio Cirigliano durante la sua partecipazione ad Amici 2022/2023. Pochi giorni prima della sua partecipazione a Sanremo 2024 è uscita l’indiscrezione della fine della sua relazione con il chitarrista.

Chi produce Angelina Mango?

Angelina Mango, dopo aver firmato un contratto discografico con Sony Music, ha iniziato a scrivere e produrre nuove canzoni insieme al produttore Enrico Bruni. Ha partecipato al Concerto del Primo Maggio e al concorso musicale Musica da bere nel 2022, dove ha vinto il Live Award.

Chi scrive le canzoni ad Angelina Mango?

Le canzoni più famose di Angelina Mango sono state scritte con Alessandro La Cava e Fulminacci, Filippo Uttinacci e prodotte da Antonio Cirigliano, E.D.D. “La noia”, portata a Sanremo 2024, è stata scritta insieme a Madame.

Chi sono i genitori di Angelina Mango di Amici?

Angelina Mango è figlia d’arte di Giuseppe Mango e Laura Valente, entrambi cantanti.

Quando verrà rilasciata “La noia” di Angelina Mango?

Angelina Mango prevede di rilasciare “La noia” il 7 febbraio 2024, dopo la sua esibizione a Sanremo 2024. Questa canzone è molto attesa dai fan e promette di essere un altro successo per la cantante.

Qual è la canzone più popolare di Angelina Mango?

La canzone più popolare di Angelina Mango è “Che t’o dico a fa’”, che ha raggiunto un totale di 7.8K visualizzazioni. Questo brano ha riscosso un grande successo e ha contribuito a consolidare la sua popolarità nel panorama musicale dopo il successo di “Ci pensiamo domani”.

Quanti concerti ha fatto Angelina Mango?

Angelina Mango finora si è esibita in 9 concerti. Queste performance dal vivo hanno permesso ai suoi fan di connettersi con la sua musica in modo più intimo e personale. Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2024 è previsto un tour nei club per la giovane cantante.

Quali sono stati i primi passi nella carriera musicale di Angelina Mango?

Angelina Mango ha rilasciato il suo primo singolo “Va tutto bene” il 13 novembre 2020, che ha anticipato l’EP di debutto “Monolocale”. Durante il 2021, ha aperto i concerti del Parola Tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido, esibendosi anche durante la Milan Music Week a novembre 2021. Ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani con la canzone “La tua buona colazione” e ha partecipato ad Amici, classificandosi seconda.

Quali sono i piani futuri di Angelina Mango?

Angelina Mango parteciperà al Festival della Musica di Sanremo 2024 con la canzone “La noia”. Questa partecipazione è molto attesa e rappresenta un’importante opportunità per Angelina di mostrare il suo talento su uno dei palcoscenici musicali più prestigiosi d’Italia. Rappresenta il suo debutto al Teatro Ariston, in gara.