Verdi nei viola è una canzone di Lazza tratta dall’album “Locura” disponibile dal 20 settembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano e leggere il significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “VERDI NEI VIOLA” DI LAZZA.

Ehi, ehi, ehi

Okay, Zzala

Se voglio, cambio la storia

Con due secondi di gloria

Anche se tutto va contro il piano

Credi che dandomi torto imparo?

Metterò i verdi nei viola

E riempirò una Rimowa

Non voglio finire morto invano

Tornerò indietro col mondo in mano

Stanotte

Odio se mi parlano al mattino

Se mi toccano l’orgoglio, dicono che non sorrido

“Chi lo sa cos’è importante”, mi chiedevo da bambino

Con i sogni così in grande che mi bucavano il cuscino

Ora sto venendo a prenderti, con i soldi o con i debiti

Mi confondono le critiche, siamo vittime o carnefici?

E ‘sti milli sono un benefit, però prima erano un deficit

E mi sembrava uno schifo come respirare l’eternit

Tu credimi, è un po’

Che ho la testa nei mondi dei conti

Di scadenze di lavoro che scavalcano i ponti

Ora che ho fuoco negli occhi danno fuori i secondi

Spero non te lo scordi che

Se voglio, cambio la storia

Con due secondi di gloria

Anche se tutto va contro il piano

Credi che dandomi torto imparo?

Metterò i verdi nei viola

E riempirò una Rimowa

Non voglio finire morto invano

Correrò indietro col mondo in mano

Stanotte

Non so bene chi pensi che io sia

Col tuo amico non parlo perché ha la faccia da spia

Con questi CEO neanche finché fanno solo finta

Ti aspettano sull’orlo quando gli chiedi una spinta

Mi sono scelto una strada, fra’, che in pratica è il bushidō

Che mi chiude le ferite con degli aghi da cucito

Tu hai paura della sveglia come Capitan Uncino

Ho una .9 nella penna e a volte capita che uccido

E mi chiedo se tu mi perdonerai

Credono sia il messia con delle nuove Nike

Spesso non sono in me, sono un po’ borderline

Ma è tutto una follia, come uno show al Berghain

Se voglio, cambio la storia

Con due secondi di gloria

Anche se tutto va contro il piano

Credi che dandomi torto imparo?

Metterò i verdi nei viola

E riempirò una Rimowa

Non voglio finire morto invano

Tornerò indietro col mondo in mano

Stanotte