Safari è una canzone di Lazza presente nel suo disco “Locura“, disponibile dal 20 settembre 2024. A seguire potete leggere testo e significato del brano, prodotto da Drillionaire & Low Kidd.

Diego

Baby, sei calda quasi come un safari

Se mi tieni le mani, svegli il diavolo in me

Corro all’inferno senza accendere i fari

Né avvisare i miei cari, ho un tavolo nel privé

Voglio passare per tutti i fusi orari

Mentre pieghiamo i soldi come origami

Guarda i miei occhi, sono rosso Ferrari

Se si muore domani, voglio farlo con te (Okay, Zzala)

“Lasciami fare (Brr), ne farò più di qualche migliaio”

Le parole che ho detto a mia madre quando ho mollato scuola da sbarbo

Ma c’ho ancora negli occhi la fame

Voglio un choppa dentro al bagagliaio

Che se incontro i miei demoni in strada

Mеtto le quattro frecce е gli sparo

Sto fumando seduto nel Wraith (Wraith)

Total black il mio fit alla Blade (Blade)

Mentre parlo di conti alle Cayman (Cayman)

E scappiamo lontano dai radar (Radar)

Ho un sacco di nemici, fra’, Drake (Drake)

Oggi con la corona del game (Game)

Mi farebbe ogni troia in Italia (Ah)

A te i bimbi tipo Dalai Lama

Ad essere onesto ho venduto gli stessi biglietti di questi

Sì, però io all’estero (Ah), so che mi contestano (Ah)

Tengo gli occhi aperti se parlo, c’è sempre pronta una spia

Se droppo, è l’evento dell’anno come Gervonta-Garcia (Brr)

Baby, sei calda quasi come un safari

Se mi tieni le mani, svegli il diavolo in me

Corro all’inferno senza accendere i fari

Né avvisare i miei cari, ho un tavolo nel privé

Voglio passare per tutti i fusi orari

Mentre pieghiamo i soldi come origami

Guarda i miei occhi, sono rosso Ferrari

Se si muore domani, voglio farlo con te

Ero fatto in un box senza fattore X

Con un paio di Shox, con i buchi nei jeans

Non ascoltavo gli altri, sono un po’ autoritario

Spesso compro diamanti, sì, sono solitario

Sono ancora per strada, verità non è Stato

Se chiedi alla mia banda, dirà che non è stata

Sai che quella medaglia (Uh) la vedo rovesciata (Ah)

Ti ritorna il tuo disco firmato da Zzala, come Zlatan (Ahahah)

Neanche il tempo da un po’ non mi passa più (No)

Ogni serpe che parla è rimasta giù

Non ho classe, ma ho un sacco di Clase Azul

Oggi che la mia face fa da passepartout (Brr)

Baby, sei calda quasi come un safari

Se mi tieni le mani, svegli il diavolo in me

Corro all’inferno senza accendere i fari

Né avvisare i miei cari, ho un tavolo nel privé

Voglio passare per tutti i fusi orari

Mentre pieghiamo i soldi come origami

Guarda i miei occhi, sono rosso Ferrari

Se si muore domani, voglio farlo con te