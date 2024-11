Dopo la recente premiazione ai SIAE Music Awards nella categoria Miglior Canzone Streaming Italia con Cenere, inarrestabile e sempre al lavoro per superarsi, Lazza ha sorpreso tutti con l’uscita di OuverFOURe, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali (Island Records).

Anticipazioni l’uscita del brano, ha dichiarato via Instagram:

Ho letto un sacco di cose sul mio conto negli ultimi mesi, alcune belle, alcune meno. Sono stato in silenzio, testa bassa, lavorare: questo è il mio modus operandi, da sempre, per sempre. Sarà questo quello che poi mi porta a fare la differenza. Avevo detto che questo pezzo non sarebbe uscito; mi sbagliavo, ma dovete capire che certe cose non si programmano, succedono, ed è proprio questo il bello. Tra l’altro non ho ancora finito le cose da dirvi, tenetevi pronti.

Insieme al nuovo brano prodotto da Low Kidd e Drillionaire, Lazza sgancia una bomba pronta a marchiare a fuoco l’estate 2025, annunciando oggi LAZZA | STADI 2025, i suoi primi stadi in carriera in programma il 5 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil (DATA ZERO) e il 9 luglio 2025 a Milano @ Stadio San Siro.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 28 novembre alle ore 14:00, e da martedì 3 dicembre alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati.

Due eventi -prodotti da Vivo Concerti- che segnano un nuovo, imponente passo nella carriera dell’artista con all’attivo 109 Dischi di Platino e 50 Ori, consacrandolo definitivamente nell’Olimpo della musica live italiana, dopo aver mandato completamente sold out a tre mesi dalla partenza le 11 date del LOCURA TOUR 2025, in programma nei palazzetti da gennaio. San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, un luogo iconico che ha segnato a più riprese il suo percorso, a cui ha duramente lavorato affinché si realizzasse. Con LOCURA OPERA N.1 lo scorso settembre si è portato vicinissimo, esibendosi con l’Orchestra Sinfonica di Milano alle porte dello Stadio con uno spettacolo che ha riscritto le regole dei live show.

Ora quel sogno diventa realtà: il 9 luglio 2025, Lazza si prenderà la Scala del calcio, realizzando un traguardo che non è solo personale, ma un momento di consacrazione, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “OUVERFOURE” DI LAZZA.

Ecco il testo di OuverFOURe di Lazza

333 Mob

Misericordia, non ricordo più come provarla

Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza, uno sveglio non parla

Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare

Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare

Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli

Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato

Come i soldi che ho perso negli anni

Beato te, che sai accontentarti

Voglio tutto, non quello che viene

Ho sentito che al mondo, per ogni leone, riservano almeno due iene

Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby

So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo come Bobby

Vengo da dove ‘sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti

Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati ‘sti topi

Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo

Sennò finivo dietro ad un bancone in un risto’ per lavare il cesso

Se questa vita è puttana, la fotto come se fosse schiava del sesso

Mi ripetevo: “Non salverai il mondo, però almeno salva te stesso”

Giuro, mi spiace, ti farà più male dell’antrace

Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace

Musica pacco, ma ottimo il marketing, ottimi i gadget

Qua ci mettono contro per farci un dispetto

E ci fanno un favore, ci alzano il budget

Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera

Così ti fa capire l’umore, che alle volte è come un anatema

Tu chiamami Zzala, chiamami J senza problema

Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena

Se non è okay, non è Zzala

Non è uno slang, è uno slogan

Step dopo step, so la strada

Dalla top ten alla global (Okay, Zzala)

Ce l’hanno tutti con te solo se qua ti distingui (Ah)

Volano voci nel back, sembrano tanti bisbigli

Ho visto cose che è meglio non dire o qua vengono a farti gli sbirri

Ti vedrei bene a fare la puttana in uno di quei party di Diddy

Sono al tavolo con degli shooter, credo mi abbiano riconosciuto (Uh)

Fatti un’ave Maria come Schubert perché presto rimani all’asciutto (Ah)

Se lei comincia a muovere il booty (Uh), penserò che ho bisogno del tutor (Ah)

Mentre gridano: “Copie e venduti”, non so più quante copie ho venduto

Mi ricordi C-3PO ogni volta che stai su una base

Mi chiedo se ci trappi o forse facevi meglio in un talent

Anche se con ‘sta merda ci ho fatto i milioni, sai che puzzo ancora di fame

Fra’, la musica è l’unica cosa in cui se ti dimentichi i nomi sei infame

Se non è okay, non è Zzala

Non è uno slang, è uno slogan

Step dopo step, so la strada

Dalla top ten alla global

Diego

Mob