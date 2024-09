Prodotto da Drillionaire, il brano -3 (Perdere il volo) è tratto dall’album “Locura” di Lazza, disponibile da venerdì 20 settembre 2024, e vede il featuring di Marracash per la traccia. Potete leggere il testo e significato e ascoltare la canzone a seguire.

Ecco il testo di -3 (Perdere il volo).

Diego

Mi chiedo spesso: “Cosa ci faccio in ‘sto posto?”

Sembra sia tutto concesso mentre ci gridiamo addosso

Pensavi fossi me stesso quando ero muto e composto?

Vuoi che ti chieda il permesso, ma faccio tutto l’opposto

Ti faccio i miei complimenti

Ormai non so neanche più dove collocare i complementi

Mi chiudi in compartimenti, sui polsi c’ho due appartamenti

So che sei rimasta catatonica

Quando hai visto gli ori che appeso quest’anno

Mi hai scambiato per un Casamonica

Tu dicevi: “Siamo inseparabili” come il titolo del film di Cronenberg

È finita ‘sta corsa ad ostacoli, non ho più nеssuno da rincorrere

Per far sì chе qualcuno parli di te, guarda a cosa ti tocca ricorrere

Altrimenti tutto ciò che dici sarebbe sotto ad un quintale di polvere

Ora hai tutto ma non me, eh-eh

Cuore freddo a meno tre, eh-eh

Non mi era chiaro che se rimango dietro di te

Rischio di perdere il volo

Eh-eh-eh

Chiedo ‘sti occhiali fumé, eh-eh

Fingo non si veda che guarderai in alto con me

E mi farai scendere solo

Non mi lamento

Anche se tutto è in disordine ormai, fuori e dentro

Sono complesso e tu lo fai sembrare un difetto, ah

Hai una galassia negli occhi nel mio è multiverso

Mi dicevi spesso come mi amavi (Ah)

Io fumo fino alla tosse, sì, fino ai conati

Pensando che i primi che se ne vanno

Sono quelli che fanno grandi proclami, eh

Il mio cuore è commestibile

Il tuo pieno di veleno che usi come combustibile

Forse è solo possessività, l’ansia di una storia pubblica

So che il tempo ci ricucirà, non come una cosa unica

So che volevi portarmi via tutto, perfino l’idea che io avevo di te

Prendo una pillola e uccido la notte prima che sia lei ad uccidere me

Ora hai tutto ma non me, eh-eh

Cuore freddo a meno tre, eh-eh

Non mi era chiaro che se rimango dietro di te

Rischio di perdere il volo

Eh-eh-eh

Chiedo ‘sti occhiali fumé, eh-eh

Fingo non si veda che guarderai in alto con me

E mi farai scendere solo