Certe cose è la quarta traccia dell’album “Locura” di Lazza, disponibile dal 20 settembre 2024. Prodotto da Drillionaire & Richard Church, potete ascoltare il brano a seguire, insieme a testo e significato.

Ecco il testo di “Certe cose” di Lazza.

Certe cose, no, non le farò mai più

Questa sera mi serve tregua, respiro appena e tu

Mi apri ferite che non chiuderai

Che mi ricordano di mille guai

Se inizia a piovere stanotte, non smette mai

Non smette mai, no

Certe cose, no, non le farò mai più

Non basterà una vita intera per tutti i miei tabù

Tanto lo so che mi maledirai quando io non ci sarò più per te

Bruciamo i soldi, bruciamo i sogni, bruciamo i giorni

Non dirmi di no

E una bugia potrebbe suonare vera

Ma poi evito di dirtela perché rischio di bermela

Le parole che ho scritto le canta l’Italia intera

E ci sono ancora dei giorni che non so come prenderla

Tu non dirlo, tipo “ma però”

Qua è tutto un Control-C, Control-V

Un copia incolla di giornate no

Mi sento in guerra, sì, ma contro chi?

Come si fa a stare dritto se ti crolla il mondo addosso?

A stare zitto anche se sai la verità?

Anche dovessero puntarmi il dito contro

In fondo al buio so come stare senza affondare, ma

Certe cose, no, non le farò mai più

Questa sera mi serve tregua, respiro appena e tu

Mi apri ferite che non chiuderai, che mi ricordano di mille guai

Se inizia a piovere stanotte, non smette mai

Non smette mai, no

Certe cose, no, non le farò mai più

Non basterà una vita intera per tutti i miei tabù

Tanto lo so che mi maledirai quando io non ci sarò più per te

Bruciamo i soldi, bruciamo i sogni, bruciamo i giorni

Non dirmi di no

Ho un orologio da duecento

Come cercassi scuse per ripagare il mio tempo

Ogni volta che ci ripenso

Era meglio che stessi all’oscuro di questo scempio

Tutto una foto dentro a una foto dentro a una foto

Dentro a una foto, mi sembra Inception

Ho visto l’inferno e c’è di peggio, tipo la Terra per esempio

Sarà stupendo come un minuto di silenzio in uno stadio

E sentirai il tuo cuore rompersi a metà

Quando ti passerà la mia voce alla radio

E ti ricorderai solamente di quanto male fa

Certe cose, no, non le farò mai più

Questa sera mi serve tregua, respiro appena e tu

Mi apri ferite che non chiuderai, che mi ricordano di mille guai

Se inizia a piovere stanotte, non smette mai

Non smette mai, no

Certe cose, no, non le farò mai più

Non basterà una vita intera per tutti i miei tabù

Tanto lo so che mi maledirai quando io non ci sarò più per te

Bruciamo i soldi, bruciamo i sogni, bruciamo i giorni

Non dirmi di no