Casanova è la decima traccia dell’album “Locura” di Lazza, disponibile dal 20 settembre 2024. Il brano vede la partecipazione di Artie 5ive. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “CASANOVA” DI LAZZA.

Ecco il testo di Casanova,

Qua si affacciano di sotto appena usciamo dal club

Non chiedere foto quando siamo nel back

Qua si affacciano di sotto appena usciamo dal club

Non chiedere foto quando siamo nel back

Qua si affacciano di sotto appena usciamo dal club

Maybach, Rolls-Royce

Non chiedere foto quando siamo nel back

Goddamn, non puoi

Spie mi stanno addosso con i radar

Vogliono vedermi in paranoia

Ogni volta dico: “Sorry, mama”

E tiro i soldi in aria come un Casanova

Top nelle pop, come al top of the pops (Top)

Vai a casa senza voce quando sono nello spot

Passo ancora più forte se mi mettono uno stop (Viuum)

Tu sei cane due volte, fra’, come i cani dei cops

Se apri bocca di nuovo, ti ci piscerò dentro

Fra’, sei solo sottotono, non sei Fish e Tormento

Qua non è six one nine, sto alle corde da un pezzo

Sembra Pimp My Ride quando salgo sul mezzo (Skuu)

Tu vuoi la mia morte, ma sono ancora vivo

Mi hai chiuso porte, ora le varco da divo

Sto con la banda, fra’, tu al bar con la Digos (Ahah)

Posso scoparmela o cacciarla, è facoltativo

Qua si affacciano di sotto appena usciamo dal club

Maybach, Rolls-Royce

Non chiedere foto quando siamo nel back

Goddamn, non puoi

Spie mi stanno addosso con i radar

Vogliono vedermi in paranoia

Ogni volta dico: “Sorry, mama”

E tiro i soldi in aria come un Casanova (5ive)

Un anno in questo corso, mi chiamano rettore (Boss)

Questo Rolex, undici diamanti, dodici ore (Ah)

Sono il sogno italiano come Marvin Vettori

Mi copiano, ma poi si scannano è la guerra dei cloni

Mangio il polpo da Buffoni, non accetto lezioni

Sono cresciuto in uno zoo con gli animali feroci

Nel campionato coi campioni, l’orologio è due toni (Fuck 12)

Mi trovi in villa col fucile imbracciato come Tony

Se mio fratello non rispetta i codici, calibro .12

Many, many men mi vogliono fare fuori

Ma son sogni, stanno chiusi dentro a casa come i topi (Topi)

Te lo dico un’altra volta, non è chiaro, non mi fotti

Qua si affacciano di sotto appena usciamo dal club

Maybach, Rolls-Royce

Non chiedere foto quando siamo nel back

Goddamn, non puoi

Spie mi stanno addosso con i radar

Vogliono vedermi in paranoia

Ogni volta dico: “Sorry, mama”

E tiro i soldi in aria come un Casanova

