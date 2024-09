Abitudine è una canzone di Lazza tratta dall’album “Locura“, disponibile dal 20 settembre 2024. Il brano è prodotto da Drillionaire e potete ascoltarlo a seguire, insieme a testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “ABITUDINE” DI LAZZA.

Non so più cosa sia una lacrima

Nella mia fantasia, però capita

Solo se lo vorrai, conta su di me

Basta che non ci fai l’abitudine

Ci sono giorni che mi sembrano durare mesi

Sono certo che molti al mio posto già da un po’ si sarebbero arresi

Ma davvero mi spiace se pensi che non so dare peso alle cose

Se non trovo la pace dei sensi, muori dentro, io cerco le prove

Ti assicuro che te lo direi se sapessi che cosa non va

Non sarò uno dei deboli mai, ma se lo vuoi sapere

Forse ti dirò che è probabile che morirei, solo per un po’ di libertà

Spero che non mi demolirai o sarà come restare in bilico su una voragine

Voltare pagine è una cosa che non credo capiti

Come vedermi sprecare lacrime, che con quelle non ci farò platini

Ora sto dove sto e più gli rode più godo

Brillando anche al buio senza pavé all’ennesimo show

Appenderò il micro al chiodo soltanto quando sarà di Cartier

Non so più cosa sia una lacrima

Nella mia fantasia, però capita

Solo se lo vorrai, conta su di me

Basta che non ci fai l’abitudine

Sono pieno di guai e di lame alla schiena

Sono quasi sicuro che mi tradirai come all’Ultima Cena

So che mi viene facile fare del male se mi fanno la guerra

E non mi toglierò nemmeno le collane, sarà una guerra fredda

Non ho mai avuto un piano B perché mi bastava un piano A

Chiamerai quando non sarò lì, volevo stare lontano da

Chi vuole riempirmi di cliché, la detesto la monotonia

Non ha un bell’effetto su di me, quasi meglio una lobotomia

E ti diranno che gira la ruota, se ti scordi, segnalo su un Post-it

O finisci per perdere quota, non ti comprerai casa coi gossip

So che il mondo qua è pieno di stronzi, guarda, pure là fuori c’è fila

Sto parlando la lingua dei soldi, mando un messaggio in codice IBAN

Non so più cosa sia una lacrima

Nella mia fantasia, però capita

Solo se lo vorrai, conta su di me

Basta che non ci fai l’abitudine