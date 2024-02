Mary dei Gemelli Diversi: leggi il testo, guarda il video e ascolta la canzone

Mary è una canzone dei Gemelli Diversi. E’ il terzo singolo estratto dall’album ‘Fuego’ datato 2003. Tra gli autori del pezzo, figura anche J-Ax, fratello di Grido che, anni dopo, ha intrapreso una carriera da solista. Nel 2023, il brano ha festeggiato i 20 anni dalla pubblicazione.

‘Mary’ ha avuto un significato impatto sulla società di allora. Rompendo il muro di omertà attorno alle violenze tra le mura domestiche, il brano è riuscito a sensibilizzare la popolazione su un tema assai delicato e a denunciare i misfatti.

Il gruppo è formato, ai tempi, erano formato da Strano – voce, Thema – voce (attualmente ancora componenti di quello che, negli anni, è diventato un duo), Grido – voce, THG.

Nel link seguente (QUI), trovate il video ufficiale della canzone dei Gemelli Diversi. La clip musicale è stata girata a Bologna, principalmente nei dintorni del ponte di via Stalingrado, vicino a Porta Mascarella. Il regista è Carlo Strata.

A seguire trovate il testo di Mary:

Mary è andata via

L’hanno vista piangere

Correva nel buio di una ferrovia

Notti di sirene in quella periferia

Si dice che di noi tutti ha un po’ nostalgia

Ma lei se ne è andata, Mary

Si sente sola, Mary, ora ha paura, Mary

L’ho vista piangere e poi chiedere

una risposta al cielo, Mary

Ora il suo sguardo non mente

Ha gli occhi di chi nasconde alla gente

Gli abusi osceni del padre

Ma non vuol parlarne, Mary,

e cela i suoi dolori

In ogni foglio del diario

che ora ha tra le mani

Guardando vecchie foto

chiede aiuto ad una preghiera

Sui polsi i segni di quegli anni

chiusa in una galera

La madre che sa tutto e resta zitta

Ora il suo volto porta i segni

di una nuova sconfitta e l’ho vista

Girar per la città senza una meta

Dentro lo zaino i ricordi

che le han sporcato la vita, tradita

Da chi l’ha messa al mondo,

in un secondo, sul suo corpo

I segni di un padre che

per Mary adesso è morto

È stanca, Mary, non ha più lacrime ed ora

Chiede al destino un sorriso

chiuso in un sogno la sera, ma

Dicono che Mary se n’è andata via

L’hanno vista piangere

Correva nel buio di una ferrovia

Sanno che scappava

Notti di sirene in quella periferia

Non bastava correre

Si dice che di noi tutti ha un po’ nostalgia

Ma lei se n’è andata

Mary che cammina su sentieri più scuri

Sta cercando sorrisi sinceri

Oltre i muri di questa città

No, Mary camminando su sentieri più scuri

Sul diario segreto scrivevi

“Quella bestia non è il mio papà”

Ora ripenso a quando mi parlavi in lacrime

Dicevi: “Questa vita non la cambio, ma

Ci sto provando,

sto pregando, ma sembra inutile”

Abbracciandomi dicesti: “Tornerò”

Ehi, guarda, c’è Mary,

è tornata in stazione

Sai, stringe la mano a due persone

Il suo bel viso ha cambiato espressione

Senza più gocce di dolore, ora la bacia al sole

Bacia il suo uomo e la bimba

nata dal suo vero amore

Con quel suo sorriso che

dà senso a tutto il resto

Protetto da un mondo sporco

che ha scoperto troppo presto

Ha un’anima ferita, un’innocenza rubata

Sa che è la vita non è una fiaba,

ma ora Mary è tornata una fata

Cammina lenta, ma sembra

che sia contenta, attenta

Una sfida eterna aspetta, ma non la spaventa

Era altrove suo padre, ha smesso di vivere

Mary fissa la sua lapide,

versare lacrime è impossibile.