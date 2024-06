​feelslikeimfallinginlove (scritto tutto attaccato, ndr) è il titolo del nuovo attesissimo singolo dei Coldplay, disponibile da venerdì 21 giugno 2024. La band ha eseguito la canzone per la prima volta durante il concerto tutto esaurito al Puskás Aréna di Budapest.

Il pezzo è prodotto da Max Martin, Oscar Holter, Bill Rahko, Daniel Green & Michael Ilbert e anticipa l’uscita del nuovo disco del gruppo, Moon Music, in uscita il 4 ottobre 2024.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato.

Clicca qui per ascoltare feelslikeimfallinginlove dei Codplay su YouTube.

Ecco il testo di feelslikeimfallinginlove dei Coldplay.

I know that this could hurt me bad

I know that this could feel like that

But I just can’t stop

Let my defences drop

I know that I was born to kill

Any angel on my windowsill

But it’s so dark inside

I throw the windows wide

I know, la-la-la-la-la-la-la-la-la

I know, la-la-la-la-la-la-la-la

Still I don’t let go

And fields of flowers grow

Oh, it feels like I’m fallin’ in love

Maybe for the first time

Baby, it’s my mind you blow

It feels like I’m fallin’ in love

You’re throwin’ me a lifeline

This is for a lifetime, I know

I know that in this kind of scene

Of two people there’s a spark between

One gets torn apart

One gets a broken heart

I know, la-la-la-la-la-la-la-la-la

I know, la-la-la-la-la-la-la-la

Still I don’t let go

And fields of flowers grow

Oh, it feels like I’m fallin’ in love

Maybe for the first time

Baby, it’s my mind you blow

It feels like I’m fallin’ in love

You’re throwin’ me a lifeline

This is for a lifetime, I know

Ooh

Ooh (Feels like)

Woah

It feels like I’m fallin’ in love

You’re throwin’ me a lifeline

Oh, now for the first time

I know I’m not alone

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo, oh

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo, oh