Innamorarsi perdutamente non è mai un affare è il nuovo singolo di Colapesce Dimartino pubblicato in vista dell’estate e disponibile dal 7 giugno 2024. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Clicca qui per vedere il visual video di “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” di Colapesce Dimartino.

Ecco il testo di “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” di Colapesce Dimartino.

Il vento spinge la porta del bar

Ma che ca’, ma che caldo fa

Siamo rimasti sconfitti dall’umidità

Ah, ia-ia-ia

Non siamo due nemici

Quando siamo senza vestiti

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppa corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate

Turisti in cerca di divinità

Ma che pa’, ma che pace fa

Mordi felina un ghiacciolo, ma poi dove vai?

Ah, ia-ia-ia

Tu mi dicevi: “Amici”

Quando eravamo vestiti

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppa corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppa corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate