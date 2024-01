Milly è una canzone dei Club Dogo insieme a Sfera Ebbasta e presente nell’ultimo disco della band, uscito il 12 gennaio 2024. E’ la sesta traccia dell’album, accolto con entusiasmo dai fan che hanno, dapprima, avuto la notizia della reunion del gruppo per una serie di concerti al Forum di Assago a Milano. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere significato e testo.

Qui il visual video di “Milly”, brano che vede la collaborazione dei Club Dogo insieme a Sfera Ebbasta.

Il testo di Milly

Il testo di Milly, canzone interpretata dai Club Dogo insieme a Sfera Ebbasta.

Do-Do-Do-Do-Don Joe

(Jake)

Window shopper sbavano sul vetro, bro

Lambo, Gucci, Rollie, Jordan Retro, bro

Giro con dei galoppi con l’arnese nei borselli, ah

C’è la tipa di un altro che mi chiama sul celly, ah

Frate’ (Seh), tutti vogliono fare questi fluss

A canna dalla Grey Goose, tre K per le mie shoes

Tre canne fumanti, brother, tre carte dentro ai miei blue jeans

Tre g di cocco, cugi’, in una tracolla Gucci (Yeah)

Con i rotoli da cento nelle scarpe

Facciamo soldi da quando cagavi dentro ai Pampers (Seh)

Rappеr, il cavallo viaggia con la merce in tasca, ah

I ricchi sono il suo uovo di Pasqua, ah

La vita degli altri comprеssa in cinque foto (Uh)

Sorrisi smaglianti e lacrime amare dopo

Pitbull sbranano i cani toy

Da quando esiste il mondo vuoi la pace, fra’, fatti i cazzi tuoi, oh

Soltanto con i dindi tu qui puoi stare in chilling

Perso a Milano City, non ti sentono se strilli

Da quando siamo bimbi pensiamo a fare i milly

I milly, i milly, i milly (G-U-È)

Aumentano gli incassi come i bassi (Boom)

Per queste casseforti ho testi come tasti, everyday I’m hustlin’

Prima di Lacoste ero molto più low cost (Ahahah)

Prima del Royal Oak decisamente broke (Broke)

Come fossi nel porno abbraccio questi milly (Ah)

Un G dal primo giorno, è col mio flow che faccio killing (Ah)

Nasci in via della Spiga o nasci in via della Sfiga (Ah-ah)

Dalla biga alla Bima, io e la Furia come coca e bica (Uoh)

Fingono su IG a più non posso

Notizie sul TG che poi si tingono di rosso

I social mostrano fasto e ricchezza

Visti dagli occhi della povertà e della tristezza

L’equilibrio si spezza (Loco)

Dal dizionario non veniamo definiti puri (Nah)

Preferisco essere milionario, pluri (Ahah)

Per voi che il tradimento di un fratello è una tariffa

Io mi fotto questa scena perché è mia, Khalifa (Ah)

Soltanto con i dindi qui puoi stare in chilling

Sei a Milano city, non ti sentono se strilli

Da quando siamo bimbi pensavo a fare i milly (Money Gang)

I milly, i milly, i milly

Volevo soltanto fare un milly come Lil Wayne (Brr)

Poi ho pisciato in testa a tutti, non basta più il k-way (No, no)

Orecchie con i brilli (Uh), Richard Mille (Uh)

Metto a letto questi bimbi (Uh), sono i miei figli (Pah, pah, pah)

Circonvallazione nord-est (Yeah)

Sto pompando i Dogo, pompo Jessica nel backstage (Uh, yah)

[mare moto, zingarelli con le [mash mare?]

Puntando orologio, ricordo, sognavo il cash, cash (Uh, uh)

Eri solo un marmocchio

Sai che esco dal fumo delle marmitte (Skrrt)

La bamba, il fumo e le chicche (Skrrt)

Il Nokia con quattro tacche (Skrrt), io in stanza con quattro tipe

Vivo in fretta, la mia lancetta gira mentre contiamo ‘sti mila

Dentro la banca col mitra, pah, pah, pah

Soltanto con i dindi tu qui puoi stare in chilling

Persi a Milano City, non ti sentono se strilli

Da quando siamo bimbi pensavo a fare i milly

I milly, i milly, i milly

Il significato della canzone Milly

I soldi, il lusso e le bella vita sono immediatamente presenti dall’apertura del brano, a dimostrazione di chi ce l’ha fatta e chi sogna di seguire le loro orme:

Lambo, Gucci, Rollie, Jordan Retro, bro

Giro con dei galoppi con l’arnese nei borselli, ah

C’è la tipa di un altro che mi chiama sul celly, ah

Frate’ (Seh), tutti vogliono fare questi fluss

E lo esaltano ancora di più, poco dopo:

Con i rotoli da cento nelle scarpe

Facciamo soldi da quando cagavi dentro ai Pampers (Seh)

C’è una critica ai social e l’ostentazione di chi preferisce essere milionario, “pluri”, invece di apparire “puri” al mondo e al sistema:

I social mostrano fasto e ricchezza

Visti dagli occhi della povertà e della tristezza

L’equilibrio si spezza (Loco)

Dal dizionario non veniamo definiti puri (Nah)

Preferisco essere milionario, pluri (Ahah)

Solo i soldi possono assicurare serenità e divertimento, mantenere un basso profilo non aiuta

Soltanto con i dindi qui puoi stare in chilling

Sei a Milano city, non ti sentono se strilli

Il denaro, il lusso e la ricchezza sono sempre stati una missione fin dalla tenera età:

Da quando siamo bimbi pensavo a fare i milly (Money Gang)

I milly, i milly, i milly