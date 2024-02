W l’Inghilterra è una canzone di Claudio Baglioni pubblicata nel maggio 1973. Scritto insieme ad Antonio Coggio per la musica, vede come unico autore dei testo lo stesso Baglioni. All’interno del pezzo viene citata anche la hit dei Beatles, Let it Be. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Prego sali sali pure

No non mastico l’inglese

I don’t speak, so solo qualche frase

È carina da morire

Quanta roba porcaloca

La “Camilla”, yes my car

Qui mi si sbarca

Ride pure

Se non ha capito niente

Le lenticchie

Sul nasino un po’ all’insù

I capelli un po’ arruffati

Senza trucco senza inganno

Sacco a pelo

Scatolette

Gira il mondo tutto l’anno

E poi c’ha un’abbronzatura

Che ti frega anche un bagnino

Io al contrario

Sembro proprio un latticino

Do you smoke? Vuoi sigaretta?

Che ti ridi? Vuoi fumare?

Mi fa gola

Non capisce, ma è un amore

Cosa pensi dell’Italia?

Do you like?

Come si dice?

Come nome le starebbe bene Alice

Poi sorride

Ride

E poi sorride ancora

Penso che mi ha preso proprio in simpatia

Faccio un po’ di manomorta

Lascio un po’

Le cose al caso

L’avvicino dolcemente

Senza darci un grande peso

Sotto un sole da deserto

Sull’asfalto arroventato

Il mio viaggio

È cominciato, insieme a lei

Viva viva

Viva l’Inghilterra

Pace

Donne

Amore

E libertà

Viva viva

Viva l’Inghilterra

Ma perché non sono nato là

Mah chissà

Grazie della collanina

Thank you

Grazie grazie tante

Please

Mi reggi un attimino tu il volante?

“Let it be, let it be”

Scusa tanto la pronuncia

Con la scusa

Le do un bacio sulla guancia

La mia mano

Sotto la sua camicetta

Lei mi guarda

Poi non mi sorride più

Mi fa gesto di fermare

Prende tutte le sue cose

Quindi un gesto

Come dire

“Vacci solo a quel paese”

Ho sbagliato qualche cosa? Boh

Forse un pelo di etichetta

Ma non era la regina Elisabetta

Viva viva

Viva l’Inghilterra

Pace

Donne

Amore

E libertà

Viva viva

Viva l’Inghilterra

Ma perché non sono nato là

Mah chissà