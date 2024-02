E tu come stai? è una canzone di Claudio Baglioni pubblicata a novembre 1978. Il brano è diventato un vero e proprio classico del suo repertorio, spesso inserito nella scaletta dei suoi tour e concerti. A seguire potete leggere testo e significato e ascoltare il pezzo.

Ho girato e ho rigirato

Senza sapere dove andare

Ed ho cenato a prezzo fisso

Seduto accanto ad un dolore

Tu come stai?

Tu come stai?

Tu come stai?

E mi fanno compagnia

Quaranta amiche, le mie carte

Anche il mio cane si fa forte

E abbaia alla malinconia

Tu come stai?

Tu come stai?

Tu come stai?

Tu come vivi

Come ti trovi

Chi viene a prenderti

Chi ti apre lo sportello

Chi segue ogni tuo passo

Chi ti telefona

E ti domanda adesso

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come

Ieri ho ritrovato

Le tue iniziali nel mio cuore

Non ho più voglia di pensare

E sono sempre più sbadato

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu cosa pensi

Dove cammini

Chi ti ha portato via

Chi scopre le tue spalle

Chi si stende al tuo fianco

Chi grida il nome tuo

Chi ti accarezza stanco

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come stai? (tu come stai?)

Tu come stai? (tu come stai?)

Non è cambiato niente no

Il vento non è mai passato tra di noi

Tu come stai?

Non è accaduto niente, no

Il tempo non ci ha mai perduto

Come stai?

Tu come stai? Tu come stai?