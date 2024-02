Avrai è una canzone di Claudio Baglioni incisa a giugno 1982. Il brano è stato scritto dal cantautore e dedicato al figlio Giovanni, nato a maggio di quell’anno. Testo e musiche sono dello stesso Baglioni. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere significato e testo.

Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle

Storie fotografate dentro un album rilegato in pelle

I tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa

E il buio all’alba che si fa d’argento alla finestra

Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare

Schiuma di cavalloni pazzi che s’inseguono nel mare

E pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate

Un treno per l’America senza fermate

Avrai due lacrime più dolci da seccare

Un sole che si uccide e pescatori di telline

E neve di montagne e pioggia di colline

Avrai un legnetto di cremino da succhiare

Avrai una donna acerba e un giovane dolore

Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore

Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato

Ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato

Avrai, avrai, avrai

Il tuo tempo per andar lontano

Camminerai dimenticando

Ti fermerai sognando

Avrai, avrai, avrai

La stessa mia triste speranza

E sentirai di non avere amato mai abbastanza

Se amore, amore avrai

Avrai parole nuove da cercare quando viene sera

E cento ponti da passare e far suonare la ringhiera

La prima sigaretta che ti fuma in bocca un po’ di tosse

Natale di agrifoglio e candeline rosse

Avrai un lavoro da sudare

Mattini fradici di brividi e rugiada

Giochi elettronici e sassi per la strada

Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare

Avrai carezze per parlare con i cani

E sarà sempre di domenica domani

E avrai discorsi chiusi dentro e mani

Che frugano le tasche della vita

Ed una radio per sentire che la guerra è finita

Avrai, avrai, avrai

Il tuo tempo per andar lontano

Camminerai dimenticando

Ti fermerai sognando

Avrai, avrai, avrai

La stessa mia triste speranza

E sentirai di non avere amato mai abbastanza

Se amore, amore, amore, amore avrai