Desnuda è il titolo del nuovo singolo di Blanco, disponibile da venerdì 21 giugno 2024. A dare l’annuncio era stato lo stesso cantante, via social, nei giorni scorsi, svelando anche la cover del brano.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Desnuda di Blanco.

Ecco il testo di “Desnuda” di Blanco.

Gravémonos Pa recordarte Pa cuando estemos aparte Acordarme de tus partes Dejamos todo en la cama Pa que después no me de por llamarte Aunque si quieres mami Dame un call Mezclamos las ganas y el alcohol Por ti a las otras Las tengo en hold

Nena yose que te hace falta Quien te quite la mini falta Manejar la curvas de tu cuerpo Ahora que te tengo Yo te quiero desnuda Si tú me dices le llego Y nos prendemos en fuego ma Tú brillas más que la luna Sabe que estoy puesto pa ti Tu eres la mía personal

Ecco la traduzione di “Desnuda” di Blanco.

Mami, ormai ci sta cadendo

La roba

Abbiamo già gli occhietti

Piccolissimi

Ballando reggaeton

Mami che caldo

La nota sta esplodendo

La discoteca è piena di gatte

Ma io non ne voglio un’altra

Ti voglio nuda

Se tu mi dici

Arrivo e ci infiammiamo

Di fuoco, ma

Brilli più della luna

Sai che sono pronto per te

Sei la mia personale, unica

Quel cul0 mami è delizioso

Le piace spruzzare champagne

Dentro l’hotel

Piccolina ma con il sedere

Ben grassottello

Passiamo un fine settimana

Per l’Italia

Sii iiii

Ogni volta che ci vediamo

Facciamo un after party

Sii iii

Diventiamo animali come in un safari

Nena, so che ti manca

Qualcuno che ti tolga la mini gonna

Guidare le curve del tuo corpo

Ora che ti ho

Ti voglio nuda

Se tu mi dici arrivo

E ci infiammiamo di fuoco, ma

Brilli più della luna

Sai che sono pronto per te

Sei la mia personale

Registriamoci per ricordarti

Per quando saremo lontani

Ricordarmi delle tue parti

Lasciamo tutto sul letto

Così poi non mi verrà voglia di chiamarti

Anche se vuoi mami

Dammi un colpo

Mescoliamo la voglia e l’alcol

Per te le altre

Le tengo in attesa

Sai che voglio solo te

Nuda

Se tu mi dici arrivo e ci infiammiamo

Di fuoco, ma

Brilli più della luna

Sai che sono pronto per te

Sei la mia personale