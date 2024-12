Fancy è una canzone di Artemas, nome d’arte di Artemas Diamandis, cantante, cantautore e produttore discografico britannico di origini greco-cipriote, nato il 23 settembre 1999 a Oxfordshire, Inghilterra.

Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019, distinguendosi per uno stile pop alternativo che fonde melodie evocative con ritmi funk e testi profondi. Tra i suoi brani più noti figurano “If U Think I’m Pretty” e “I Like the Way You Kiss Me“, quest’ultimo diventato virale nel 2024 e raggiungendo le prime posizioni nelle classifiche di diversi paesi, tra cui Austria, Belgio, Germania, Polonia, Svezia e Svizzera.

Nel corso della sua carriera, Artemas ha pubblicato diversi mixtape, tra cui “I’m Sorry I’m Like This” (2022), “Pretty” (febbraio 2024) e “Yustyna” (luglio 2024), consolidando la sua presenza nella scena musicale internazionale.

Attualmente risiede a Londra, dove continua a sviluppare la sua carriera artistica

Ecco il testo della canzone Fancy di Artemas.

(Yeah)

Girl, you look so fancy, fuck you in the backseat

No chance I’ma fall in love, but we could still get nasty

You know I can’t compromise, so why you even askin’?

You know what I want (Want), you know who I am (Am)

Girl, you look so fancy, fuck you in the backseat

No chance I’ma fall in love, but we could still get nasty

You know I can’t compromise (Stay the night), so why you even askin’?

You know what I want (Want), you know who I am (Am)

I hope you understand (Ay), I am not your man

I am not your lover, this could never last

It don’t mean I don’t love you, baby, let me hold your hand (Ay, ay)

Understand you’re pissed off (Ay, ay), so, baby, don’t hold back

Kinda like it when you lie

Well, baby, please don’t frown (Don’t you, don’t you)

You think you can change the way I feel

But I feel nothin’ now

Girl, you look so fancy, fuck you in the backseat

No chance I’ma fall in love, but we could still get nasty

You know I can’t compromise, so why you even askin’?

You know what I want (Want), you know who I am (Am)

Girl, you look so fancy, fuck you in the backseat

No chance I’ma fall in love, but we could still get nasty

You know I can’t compromise (Stay the night), so why you even askin’?

You know what I want (Want), you know who I am (Am)

I didn’t mean to hurt you, baby, that’s my bad

Maybe I’m a bastard, tryna make you mad (My bad)

Take it out on me, babe, tell me what I lack

It’s not my fault that you keep on comin’ back

And, girl, you look so fancy, fuck you in the backseat

No chance I’ma fall in love, but we could still get nasty

You know I can’t compromise, so why you even askin’?

You know what I want (Want), you know who I am (Am)

Girl, you look so fancy

(Girl, yeah)

Girl, you look so fancy

(Girl, yeah)