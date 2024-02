Notte prima degli esami è una delle canzoni più rappresentative della discografia di Antonello Venditti. Il brano è estratto come primo singolo dal suo nono album in studio intitolato Cuore ed uscito a metà del 1984.

Negli anni ha confermato la sua popolarità diventando la colonna sonora della serata che precede gli esami di maturità, ma non solo. Il titolo della canzone è anche lo stesso del film diretto da Fausto Brizzi, uscito nel 2006 (con un sequel nel 2007) e della miniserie Rai trasmessa nel 2011.

Il testo di Notte prima degli esami

Di seguito ecco il testo completo di Notte prima degli esami di Antonello Venditti:

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come i pini di Roma la vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati?

Le bombe delle sei non fanno male

È solo il giorno che muore

È solo il giorno che muore Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo

Da una settimana Maturità, t’avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno

È fitto il tuo mistero

E il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare, prego, le mie mani

Sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese

Quando ti vuoi confessare Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni

Notte di lacrime e preghiere

La matematica non sarà mai il mio mestiere E gli aerei volano alto tra New York e Mosca

Ma questa notte è ancora nostra

Claudia, non tremare, non ti posso far male

Se l’amore è amore Si accendono le luci qui sul palco

Ma quanti amici ho intorno che viene voglia di cantare

Forse cambiati, certo un po’ diversi

Ma con la voglia ancora di cambiare Se l’amore è amore, se l’amore è amore, se l’amore è amore

Se l’amore è amore, se l’amore è amore

Il significato della canzone Notte prima degli esami

Il brano si apre con un ricordo impresso nella mente del cantante, un’amicizia solida che unisce lo stesso Venditti, Ernesto Bassignano, Giorgio Lo Cascio e Francesco De Gregori, con cui suonava all’iconico Folkstudio di Roma.

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come i pini di Roma la vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra

Una chiacchiera, il tempo che passa veloce in attesa del tanto agognato esame. Qui il cantante parla di ‘bombe delle sei’, un riferimento che sarebbe collegato all’attentato compiuto all’altare della Patria di Roma nel 1969, in un periodo che portò all’inizio degli anni di piombo.

Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati?

Le bombe delle sei non fanno male

È solo il giorno che muore

È solo il giorno che muore

Venditti nomina Claudia, un amore intenso, vissuto con la sofferenza di un’assenza che dura ‘da una settimana’. Lo studio non concede tregua, l’ansia non molla la presa. Persino il paragone storico del cantante ‘Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto‘ rivolto a Claudia, influisce nei pensieri del ragazzo. Ma all’appuntamento ‘al solito posto’ lui non sa dire no.

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo

Da una settimana

Una notte di pensieri, ma dedicata anche all’amore.

Maturità, t’avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno

È fitto il tuo mistero

E il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare, prego, le mie mani

Sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese

Quando ti vuoi confessare

Attorno ai due ragazzi, la vita di Roma va avanti tra le sirene della polizia, i genitori che non dormono per prestare attenzioni ai loro piccoli.

Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra

L’esame incombe, la preoccupazione non manca. C’è chi piange e prega nella speranza di poter superare l’ostacolo più grande. Questo è il momento in cui ci si concentra sugli studi riflettendo sulle sfide che si dovranno affrontare.

Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni

Notte di lacrime e preghiere

La matematica non sarà mai il mio mestiere

Gli anni della Guerra fredda ‘tra New York e Mosca’ sono riassunti negli aerei che passano tra i due continenti, attraversando una Cortina di ferro che divide l’Europa e il mondo lasciando tutti con il fiato sospeso.

E gli aerei volano alto tra New York e Mosca

Ma questa notte è ancora nostra

Claudia, non tremare, non ti posso far male

Se l’amore è amore

Passato l’esame, il brano si porta verso la chiusura con un salto nel tempo. Venditti è già un cantautore affermato ‘Si accendono le luci qui sul palco’ e vede attorno a sé tanti amici – con qualche anno in più addosso – divertirsi ad un suo concerto.

Si accendono le luci qui sul palco

Ma quanti amici ho intorno che viene voglia di cantare

Forse cambiati, certo un po’ diversi

Ma con la voglia ancora di cambiare