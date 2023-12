La scaletta delle canzoni del concerto di Venditti e De Gregori in programma sabato 23 dicembre 2023 al Palazzo dello Sport a Roma: orario, come arrivare, tutte le anticipazioni sull’ultima data del tour.

Si conclude stasera, 23 dicembre 2023, al Palazzo dello Sport a Roma, il tour di Venditti e De Gregori che, in poco più di un anno e mezzo, ha venduto oltre 400.000 biglietti per 86 date in tutta Italia, confermando una connessione indelebile tra gli artisti e il loro pubblico. I due cantautori sono saliti insieme sul palco aprendo ogni concerto con “Bomba o non bomba”, “La leva calcistica della classe ’68” e “Modena”, per viaggiare poi attraverso i loro grandi classici, solisti e in duetto. Oltre due ore di concerto e una scaletta con 25 brani famosi della loro carriera, iniziata proprio a Roma, città madrina che apre e chiude il cerchio aperto oltre 50 anni fa, quando i fili dei loro destini si sono intrecciati per l’album “Theorius Campus” (1972). Proprio la capitale ha riaperto la loro collaborazione con un nuovo e affascinante intreccio il 18 giugno 2022 con la prima epica data del tour allo Stadio Olimpico, proseguito poi nei più prestigiosi teatri e anfiteatri. Ecco la scaletta delle canzoni, orario di inizio del concerto e le informazioni sui biglietti.

La scaletta delle canzoni di Venditti e De Gregori al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco quali sono le canzoni di Venditti e De Gregori nella scaletta del tour che si concludere sabato 23 dicembre 2023 al Palazzo dello Sport a Roma. Il concerto inizierà alle 21.

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Che fantastica storia è la vita

Dolce signora che bruci

Alice

Sangue su sangue

Santa Lucia

Canzone

Ci vorrebbe un amico

Sara

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Roma capoccia

Il vestito del violinista

Ricordati di me

Viva l’Italia

Buonanotte fiorellino

Grazie Roma

Biglietti per il concerto di Venditti e De Gregori a Roma, Palazzo dello Sport

Il concerto di Venditti e De Gregori al Palazzo dello Sport a Roma è sold out.

Il prezzo cambiava in base alla zona prescelta. Si parte dai 49 euro del Terzo Anello Scarsa Visibilità fino ai 98 euro del Parterre numerato.

Venditti e De Gregori, le canzoni nel disco live “Il Concerto” (tracklist)

Il tour Venditti De Gregori è diventato un vero e proprio disco contenente i brani eseguiti dal vivo dai due cantautori durante il loro tour. L’album viene descritto non come un semplice greatest hits dal vivo, ma “una visione artistica sul modo di affrontare la musica, con introspezione, passione e un suono straordinario”. Comprende una selezione di 17 brani, registrati in presa diretta durante diverse tappe del tour, che fanno rivivere le emozioni impresse nei ricordi di chiunque abbia visto questo live e sottolineano l’attualità del repertorio dei due artisti.

A seguire la tracklist delle canzoni.

Bomba o non bomba Modena Bufalo Bill Dolce signora che bruci Peppino Generale Sotto il segno dei pesci San Lorenzo La donna cannone In questo mondo di ladri Rimmel Notte prima degli esami Il vestito del violinista Ricordati di me Sempre e per sempre Buonanotte fiorellino Roma capoccia

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi per assistere al concerto Venditti e De Gregori:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.