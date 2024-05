ANNA ha pubblicato il singolo “30°C” (30 gradi) disponibile sulle piattaforme digitali e in tutte le radio da ora.

“30°C” è un brano perfetto per l’estate, tutto da ballare in riva al mare. Abbronzatissima, bellissima e gli occhi come il mar, canta ANNA in un ritornello incisivo e perfetto da canticchiare, che sarà impossibile dimenticare durante quest’estate italiana.

Ecco le parole della cantante nel presentare il suo inedito per l’estate:

In Italia, ANNA è l’artista donna più ascoltata su Spotify con oltre 4 milioni e 700 mila ascoltatori mensili, 17 dischi di Platino e 4 Oro e oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali.

Il suo ultimo singolo “BBE”, in collaborazione con l’artista multiplatino Lazza, ha debuttato direttamente alla #1 della classifica singoli di Spotify nelle prime 24 ore e si trova attualmente nella top10 della classifica singoli in Italia alla posizione #8 (FIMI/GFK).

Anche il brano “Vieni dalla Baddie (interlude)” è tra i più ascoltati sulle piattaforme digitali, dopo essere diventato virale su TikTok.

Il 2024 si è aperto in grande stile per l’artista con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti. Sempre quest’anno ANNA ha anche lanciato online il suo merch ufficiale, Baddies Lounge, solo per “vere baddies” e “veri bad boys” e già sold-out.

Non so mai decidere che cosa sia meglio (Okay)

Però mi dispiace, in ogni caso I don’t need you

Quando mando questa, balla tutta la label

Summer season, prendo il sole a Naples (Yeah)

Tu non devi mai paragonarmi a queste bitch

Lo sai che non siamo uguali

Puta madre, sono chiusa a fare questa hit

Fuori fanno trenta gradi

A-Abbronzatissima e bellissima

H-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare

Abbronzatissima, simpaticissima

H-Ha in mano un Margarita e si gode la vita (Ah, ah)

Sabbia sopra la pelle

Paparazzata, sembro Kylie Jenner (Ah, ah)

Ho preso sole tutto il giorno

Ho la faccia rossa, sembro un beauty blendеr

Da dove vengo sembran lе Maldive

Ce la fai solo se sei una believer

Self made bitch, no leader

Rockstar bitch like Bieber

Con il sale nei capelli

Sì, d’estate siamo tutti più belli (Oh, oh)

Sì, d’estate sono molto più baddie

Pure lui non sembra avere difetti (No, no)

E per me va loco come per la coco

Mi stressa troppo, baby, non fare foto

Tu non devi mai paragonarmi a queste bitch

Lo sai che non siamo uguali

Puta madre, sono chiusa a fare questa hit

Fuori fanno trenta gradi

A-Abbronzatissima e bellissima

H-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare

Abbronzatissima, simpaticissima

H-Ha in mano un Margarita e si gode la vita

Rollie rosa matcha lo champagne (Bling)

Le mie baddies dicono “chapeau” (Sì)

Quest’estate sono in tutti i bar (Bling)

Ogni sera vedo un nuovo club (Ah)

Fino a che non viene la police

Che ci porta via di qua (Ni-no, ni-no)

Non dicono mai niente alla miss

Perché son bellissima (Let’s go)

A-Abbronzatissima e bellissima

H-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare

Abbronzatissima, simpaticissima

H-Ha in mano un Margarita e si gode la vita

A-Abbronzatissima e bellissima

H-Ha gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare

Abbronzatissima, simpaticissima

H-Ha in mano un Margarita e si gode la vita (Ah, ah)