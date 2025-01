El ingeniero è una canzone di Alleh e Yorghaki tratta dall’album “La ciudad”, dal quale è tratto anche il brano – diventato virale – Capaz (merengueton). A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Vente ya, que me tienes grave Si sabes que te conozco como nadie sabe ¿Cómo vas y haces que no duele? No quiero que te me vayas, no quiero que vueles

No te mientas ni me mientas a la cara Mírame que si el mundo se acabara Igual mañana no estaré Buscaba en tu mirada una persona enamorada Pero no quedan rastros de lo que algún día fue Si tú eres fuego y yo soy hielo Vamo’ a ver quién se va a quemar

Su corde, pendiamo da un filo

Stanchi di recitare, che va tutto tranquillo

E tu come se niente fosse, come fai

A fingere che stai bene

Essere lo stesso quando nessuno ti vede

Iniziamo da capo

Per tornare a sentire

Dimmi chi è stato l’ingegnere

Che ti ha aiutato a costruire

Quel cuore di acciaio

Che non ha più battuto

Se ancora hai paura dei tuoni

Allora qualcosa puoi ancora sentire

Non mentire a te stessa né a me in faccia

Guardami, perché se il mondo finisse

Forse domani non ci sarò

Cercavo nei tuoi occhi una persona innamorata

Ma non resta traccia di ciò che un giorno è stato

Se tu sei fuoco e io sono ghiaccio

Vediamo chi si brucerà

Vieni già, che mi hai messo in crisi

Se sai che ti conosco come nessun altro sa

Come fai a comportarti come se non facesse male?

Non voglio che tu mi lasci, non voglio che voli via

Così possiamo ricominciare da zero

Per tornare a sentire

Dimmi chi è stato l’ingegnere

Che ti ha aiutato a costruire

Quel cuore di acciaio

Che non ha più battuto

Se ancora hai paura dei tuoni

Allora qualcosa puoi ancora sentire

Se te ne vai, portami con te

Dammi un segnale, che di motivi ce ne sono in abbondanza

E tu come se niente fosse, come fai

A fingere che stai bene

Essere lo stesso quando nessuno ti vede

Iniziamo da capo

Per tornare a sentire

Dimmi chi è stato l’ingegnere

Che ti ha aiutato a costruire

Quel cuore di acciaio

Che non ha più battuto

Se ancora hai paura dei tuoni

Allora qualcosa puoi ancora sentire

(Se te ne vai, portami con te)

(Dammi un segnale, che ora ci sono più motivi)