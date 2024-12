Sta arrivando ai primi posti dei brani social più ascolti e condivisi (soprattutto su TikTok) il brano capaz (merengueton) di Alleh & Yorghaki. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere la traduzione in italiano e il significato del pezzo che fa parte del disco “La Ciudad“.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “CAPAZ (MERENGUETON) DI ALLEH E YORHHAKI E VEDERE IL VISUALIZER VIDEO

Ecco il testo di capaz (merengueton) di Alleh & Yorghaki.

No, no, no, no

No, no, no, no (No, no, no, no)

¿Qué tanto podía durar?

Si desde que empezamos

Lo mismo sentimos y decidimos creer

Parte por parte menos ropa

De noche al amanecer

Las horas se hicieron cortas

Suficiente pa’ entender

¿Qué más da si besarte es tan fácil?

Quería olvidarte, no lo logré, pero casi

¿Qué más da si besarte es tan fácil?

Te sigo en las redes como fan a papa—

Y capaz no funcionamos

Capaz nos dimos la mano

Capaz nos fuimos temprano

Y queríamos quedarnos más

Que nada de esto sea en vano

Cuando te diga “te amo”

Sin que lo diga’, te aclamo

¿Cómo esto va a terminar?

¿Qué más da si besarte es tan fácil?

Quería olvidarte, no lo logré, pero casi

¿Qué más da si besarte es tan fácil?

Te sigo en las redes como fan a paparazzi

Atrévete, ven, pégate

Bailando, pega tu cintura

¿Que tu cuerpo no me quiere?

Todavía tengo mis dudas

Enviciado de ti

Si no es contigo no quiero na’

No quiero na’, no quiero na’

Aventurándome por tu piel, no quieres que pare (No quieres que pare)

Qué te parece que tengo en mente una vuelta por la ciudad

Tu cara dice que te entretiene, date la oportunidad

¿Quién quita que se nos da? Y ay, se nos da

Y capaz no funcionamos

Capaz nos dimos la mano

Capaz nos fuimos temprano

Y queríamos quedarnos más

Que nada de esto sea en vano

Cuando te diga “te amo”

Sin que lo diga’, te aclamo

¿Cómo esto va a terminar?

Qué más da si (Da si)

Qué más da si (Aventurándome por tu)

Qué más da si (Enviciado de ti, si no es contigo, no quiero na’)

Qué más da si (No quiero na’, no quiero na’)

Aventurándome por tu piel, no quieres que pare (No quieres que pare)

Qué te parece que tengo en mente una vuelta por la ciudad

Tu cara dice que te entretiene, date la oportunidad

¿Quién quita que se nos da? Y ay, se nos da

Y capaz no funcionamos

Capaz nos dimos la mano

Capaz nos fuimos temprano

Y queríamos quedarnos más

Que nada de esto sea en vano

Cuando te diga “te amo”

Sin que lo diga’, te aclamo

¿Cómo esto va a terminar?

Y capaz no funcionamos

Capaz nos dimos la mano

Capaz nos fuimos temprano

Y queríamos quedarnos más

Que nada de esto sea en vano

Cuando te diga “te amo”

Sin que lo diga’, te aclamo

¿Cómo esto va a terminar?