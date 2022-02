Testarda io è un brano di Iva Zanicchi pubblicato nel 1974. Autore del pezzo è Cristiano Malgioglio ed è la traduzione italiana del brano in lingua portoghese “À distância”. La canzone fu scelta da Luchino Visconti per la colonna sonora del penultimo film rilasciato, Gruppo di famiglia in un interno, uscito nel 1974. Grazie anche alla pellicola, il brano entra nella top ten dei brani di maggior successo in Italia dove vi rimane per circa sei mesi e vendendo oltre 500.000 copie.

Recentemente, Iva Zanicchi ha partecipato a Sanremo 2022 con il brano “Voglio amarti“.

Testarda io, Significato canzone

Nel brano, si accusa e si assegna le colpe per riuscire a dare sempre corda e attenzione a lui, alle sue follie, senza essere in grado di frenare la sua gelosia e le sue insicurezze. Lui è l’amore ma è anche causa della rabbia (“Ora non mi chiedere perché, Se a testa bassa vado via, Per ripicca, senza te, Io per orgoglio, io ti salverei”).

Testarda io, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano in streaming:

Iva Zanicchi, Testarda io, Testo canzone

Non so mai perché ti dico sempre sì

Testarda io che ti sento più di così

E intanto porto i segni dentro me

Per le tue strane follie

Per la mia gelosia

La mia solitudine sei tu

La mia rabbia vera sei sempre tu

Ora non mi chiedere perché

Se a testa bassa vado via

Per ripicca, senza te

Io per orgoglio, io ti salverei

E dei tuoi miti cosa ne farei

E intanto porto i segni dentro me

Di un amore che oramai

Vive solo dentro me

La mia solitudine sei tu

La mia rabbia vera sei sempre tu

Ora non mi chiedere perché

Se a testa bassa vado via

Per ripicca, senza te

Ti manderei all’inferno, questo sì

Testarda io che ti sento più di così

E intanto porto i segni dentro me

Per la tua eredità

Per la mia fatalità

La mia solitudine sei tu

La mia rabbia vera sei sempre tu

Ora non mi chiedere perché

Se a testa bassa vado via

Per ripicca, senza te

La mia solitudine sei tu

L’unico mio appiglio, ancora tu

Ora non mi chiedere perché

Se a testa bassa vado via

Per ripicca, senza te